El modo incógnito de Google Maps: por qué deberías usar esta opción en la app

Internet nunca terminará de ser un sitio seguro en el que puedas guardar tus datos personales, información bancaria, contraseñas e incluso ubicaciones. La privacidad vuelve a ‘estar de moda’ en Google, ya que la última novedad que ha lanzado la compañía es el ‘Modo de incógnito’. De esta manera, no se guarda el historial de búsquedas, tampoco se realizan actualizaciones del historial de ubicaciones o no se empleará la actividad del usuario para personalizar la app.

Se trata de una gran novedad para los usuarios, sin embargo, activar este modo no influye en cómo utilizan o almacenan la actividad los proveedores de Internet, otras aplicaciones, la búsqueda por voz u otros productos de Google. A pesar de esto, podríamos decir que los modos de incógnito son bastante recomendables para velar por nuestra seguridad en la red.

Así lo puedes activar

Los pasos que debes seguir son los siguientes: abre Google Maps, pulsa sobre la foto que está situada arriba a la derecha para hacer clic sobre ella, presiona la opción ‘Activar el modo de incógnito’ y ya podrás navegar sin que nadie te espíe.

Cuando lo activas, debes saber que se deshabilitarán todas estas funciones → Viaje cotidiano, historial de ubicaciones, compartir ubicación, sugerencia de autocompletado, mapas sin conexión, micrófono asistente de Google en la navegación, hacer contribuciones o guardar sitios, entre otras opciones.

Cuidado con la función 'Cronología' de Google Maps

Esta pestaña hace una estimación de los lugares en los que hemos estado y las rutas que se han hecho para llegar a nuestro destino. Todas estas ubicaciones y trayectorias las puedes ver en la nube de Google, día a día y clasificados por categoría, es más, la app te marca durante cuánto tiempo has estado en un bar o en el coche de camino al trabajo.

Aunque la compañía defiende que todos estos datos nunca se comparten con terceros y que usan tecnología de anonimización para esta función, a nivel personal he de decir que me ha dado bastante respeto cuando he visto todos los tiempos y trayectorias guardadas.

Si eres de los que quiere evitar proporcionar cualquier tipo de ubicación, debes saber que si inhabilitas o restringes el seguimiento de la ubicación en Google, la app dejará de seguirte allá a donde vayas.

Una vez más, todas estas ventajas hacen que la información de los usuarios quede destapada antes los posibles ciberataques, no obstante, tú tienes el poder de decidir si cualquier aplicación puede acceder a tus datos de ubicación. Si te pica la curiosidad, empieza a acceder a la función de ‘Cronología’ de Google Maps, espero que no se te quede la misma sensación que a mí.

