Existen apps infantiles que recopilan datos de menores ilegalmente 

Los menores tienen acceso miles de aplicaciones infantiles con las que pueden entretenerse y aprender, sin embargo, que esas plataformas hayan sido desarrolladas para el público infantil no significa que sean seguras en lo que respecta a su privacidad.

El estudio 'Won’t Somebody Think of the Children? Examining COPPA Compliance at Scale' señala que el 57% de las apps infantiles gratuitas más populares de Estados Unidos vulnera la privacidad de los menores. Además, el 19% almacena identificaciones personales a través de terceros sin ajustarse a los mecanismos de protección exigidos por la normativa.

Los desarrolladores de aplicaciones recopilan los datos, y con frecuencia utilizan un kit llamado 'SDK' para acceder a la información. Los usuarios deben estar informados sobre el tratamiento, además, contarán con una base legal para otorgar el consentimiento.

César Córcoles (profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya) afirma en el blog de Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que "el problema es que muchas veces los desarrolladores no leen la licencia de ese SDK que están utilizando. Pero, si la leyeran, se darían cuenta de que están recopilando datos de niños, algo que podría ser ilegal".

UOC señala que " la información que recogen con mayor frecuencia es el identificador único, que es xxx@gmail.com o el correo que tenga, o bien el nombre de usuario. Con menos frecuencia, salvo en las aplicaciones de mensajería, tienen acceso a los contactos. Y, aunque también es posible que graben lo que se dice por el micrófono, por defecto la mayor parte de aplicaciones no tiene permiso para hacerlo".

¿Es legal?

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) prevé que el consentimiento será válido a partir de los dieciséis años, por tanto, para tratar datos personales de menores de dieciséis años se deberá contar con la autorización de los padres o tutores legales.

En España, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de derechos digitales (LOPDGDD) fijó los catorce años como edad mínima para consentir.

Córcoles añade que "en el 99% de las veces que se vulnera la privacidad del menor no hay mala intención, ya que los desarrolladores suelen recopilar esos datos para tener información de diagnóstico del funcionamiento de la aplicación. Y, afortunadamente, el desconocimiento o la falta de mala intención no exime de cumplir la ley".

Medidas para evitar la recopilación de datos

Los adultos pueden activar los controles parentales, quitar los permisos de acceso que no sean necesarios y elegir el mejor sistema operativo dependiendo del uso que le dé el menor al móvil.

