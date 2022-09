El botón 'No Me Gusta' en YouTube no hace nada

Los usuarios utilizan el botón 'No me gusta' cuando ven un vídeo que no es de agrado para ellos, pero un nuevo estudio de la Fundación Mozilla señala que dicho servicio no cambia las recomendaciones de no volver a ver determinado contenido.

El estudio empleó aportes de 22.722 usuarios que habían instalado la extensión del navegador RegretsReporter de Mozilla, a quienes se les hizo un seguimiento entre diciembre de 2021 y junio de 2022.

Los investigadores analizaron más de 500 millones de recomendaciones de YouTube que se hicieron después de que los individuos hicieran clic en una de las herramientas de comentarios negativos, botones 'No me gusta' y 'No recomendar canal'.

Becca Ricks (investigadora principal de Mozilla) señala en el propio sitio de soporte de YouTube que "estos son las herramientas que ofrece YouTube para que los usuarios controlen sus recomendaciones".

Mozilla destaca que 'No recomendarme este canal' evita el mayor número de malas recomendaciones (43%), seguido de la eliminación del historial de reproducciones (29%), mientras que 'No me interesa' (11%) y 'No me gusta' (12%) se presentan como las menos efectivas.

Guillaume Chaslot (exempleado de YouTube y fundador de AlgoTransparency) afirma en Wired que "creo que, en general, deberías poder elegir y especificarle al algoritmo lo que quieres, y YouTube no te permite hacer eso en absoluto".

En cambio, YouTube refuta en el mismo medio de comunicación que sus sistemas funcionan como deben, añadiendo que "el informe de Mozilla no tiene en cuenta cómo funcionan realmente nuestros sistemas y, por lo tanto, es difícil obtener muchas ideas. Los espectadores tienen control sobre sus recomendaciones, esto incluye la capacidad de bloquear un video o canal para que no se les recomiende en el futuro".

La aplicación dice que pedirle a su algoritmo que no recomiende un vídeo evita que el algoritmo sugiera ese contenido, sin embargo, no afecta el acceso de un usuario a un tema, opinión u orador específico.

Una de las conclusiones del estudio es que las malas recomendaciones acaban apareciendo con el tiempo, pese al uso de los distintos mecanismos que ofrece YouTube para gestionar las recomendaciones.

Mozilla agrega que "las herramientas de comentarios deberían permitir a las personas dar forma proactiva a su experiencia", insistiendo en que YouTube podría "proporcionar a las personas información clara sobre los pasos que pueden dar para influir en sus recomendaciones debido a que tendrían que mejorar sus herramientas de acceso a datos".

