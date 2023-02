¿Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp, Twitter o Instagram?

Hay personas que no conciben su día sin meterse en la aplicación de WhatsApp, Twitter o Instagram, al menos, un par de veces la hora. Lo cierto es que las redes sociales son, a día de hoy, una de las vías de comunicación más rápidas, utilizadas y efectivas en todos los ámbitos de la sociedad y no es de extrañar que, cuando sus servidores sufren una caída o dejan de funcionar por otro motivo, salten todas las alarmas.

El drama está servido cuando se estropean, pero también cuando la cifra de seguidores de nuestro perfil disminuye o cuando un contacto nos impide comunicarnos con él, hasta el punto de bloquearnos. ¿Qué hacer en estos casos? Pues la solución (y la causa) dependerá de muchos factores como el grado de confianza que tengas con esa persona, lo que haya pasado antes y después, etc. No obstante, antes que nada, es fundamental saber si realmente te han bloqueado o ha sucedido cualquier otra cosa.

¿Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp?

Una discusión, un distanciamiento u otro motivo similar puede ser el detonante que haya hecho que un contacto de tu agenda te bloquee. Para saber si estás realmente bloqueado o no, es la propia aplicación quien explica las señales que debes tener en cuenta.

No ves la foto de perfil del contacto . Si esto sucede, puede ser porque el usuario no tenga imagen de perfil, haya configurado ciertos límites de privacidad o directamente porque te haya bloqueado.

. Si esto sucede, puede ser porque el usuario no tenga imagen de perfil, haya configurado ciertos límites de privacidad o directamente porque te haya bloqueado. No ves la información del perfil. Si te han bloqueado, no verás la hora de su última conexión, ni el estado 'en línea' en la ventana del chat.

Si te han bloqueado, no verás la hora de su última conexión, ni el estado 'en línea' en la ventana del chat. No podrás llamar al contacto vía WhatsApp.

al contacto vía WhatsApp. No podrás meter al contacto en un grupo de WhatsApp.

Todos los mensajes que envíes a un contacto que te bloqueó mostrarán un solo tic de mensaje enviado, pero nunca el segundo de mensaje entregado. Ni el check azul que indica que ha leído el mensaje.

¿Cómo saber si te han bloqueado en Twitter?

Imagen de un perfil bloqueado en Twitter. Twitter

Para saber si un usuario te ha bloqueado en Twitter, el proceso es mucho más sencillo. Basta con visitar el perfil de una cuenta que te ha bloqueado, para que aparezca un mensaje que te informa de que te bloquearon. La red social ofrece la posibilidad de restringir ciertas cuentas para impedir que las contacten, vean sus tweet y las sigan. Sin embargo, si no estás de acuerdo con la decisión del usuario, siempre puedes denunciar el perfil, adjuntando aquellos tweets con los que consideres que te ha faltado el respeto o ha infringido las normas, ya que podrás volver a verlos.

Además de bloquear, en la plataforma existe otra opción que es la de silenciar, mediante la cual una persona silenciada no puede saber de ninguna forma que lo está. El objetivo de esta configuración es dejar de ver los tweets de la otra persona, sin tener que llegar a bloquearla o dejarla de seguir. También pueden silenciarse determinadas palabras o hashtags.

¿Cómo saber si te han bloqueado en Instagram?

Instagram no es, en cambio, tan claro con las cuentas bloqueadas como Twitter y para descubrir si un usuario te ha bloqueado, tienes que seguir una serie de pasos que terminen de confirmar tus sospechas.

Lo primero para saber si te han bloqueado en Instagram es buscar al usuario por su nombre en la red social. Si no te aparece en los resultados, pero sabes que no ha eliminado su cuenta, es muy posible que te haya bloqueado. No obstante, hay ocasiones en las que, si el bloqueo es reciente, puede seguir apareciendo el perfil. Entonces, su muro estará completamente vacío, sin ninguna publicación, o aparecerá el mensaje de 'usuario no disponible'.

en la red social. Si no te aparece en los resultados, pero sabes que no ha eliminado su cuenta, es muy posible que te haya bloqueado. No obstante, hay ocasiones en las que, si el bloqueo es reciente, puede seguir apareciendo el perfil. Entonces, su muro estará completamente vacío, sin ninguna publicación, o aparecerá el mensaje de 'usuario no disponible'. Si tienes dudas de si se trata de un bloqueo o es que ha eliminado la cuenta , lo mejor es que busques en Google su perfil, sin estar logueado con tu usuario en la plataforma. Si aparece, se trata de un bloqueo.

, lo mejor es que busques en Google su perfil, sin estar logueado con tu usuario en la plataforma. Si aparece, se trata de un bloqueo. De la misma manera, cuando encuentres el perfil te dará la opción de seguir y, si una vez que te identificas con tu usuario, no te deja hacerlo, se tratará de otra señala de bloqueo. Además, al no aparecerte el perfil, no podrás enviarle mensajes privados, ni mencionarle en 'stories'.

¿Y en Facebook?

En redes sociales como Facebook, el método para saber si te han bloqueado es muy similar al de Instagram: no encontrarás su perfil, no puedes enviarle mensajes, etiquetarle en fotografías… La diferencia y señal más clara es que, si ves que alguien menciona al usuario que te ha bloqueado en algún comentario, no podrás acceder a su perfil y su nombre te aparecerá como parte del texto, lo que confirmará el bloqueo.

