"Te han suspendido la cuenta de Netflix": cuidado con estos mensajes, pueden ser una estafa

Oh😰 no puede ser! Netflix suspende mi servicio.

Jajajaja pero coooomoooo si yo NO tengo cuenta de Netflix! 🤣

Pilas con esos mensajes falsos!❌❌🤬 Si tienen cuenta mejor entren directamente a la app y verifiquen que todo esté bien desde allí.

No abran links que llegan por sms pic.twitter.com/SU3dmBv53k