¿Cómo afectó a los comercios la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram?

La mayoría de los usuarios usan Facebook, Instagram y WhatsApp para hablar con sus amigos, publicar fotos o simplemente para entretenerse, no obstante, existe una pequeña parte de estos individuos que usan dichas redes sociales para mantener sus negocios. La caída de estos tres servicios reflejó la situación de que algunos comercios pueden dejar de ganar dinero.

Varios comercios se vieron perjudicados

Dennys Lorena Pérez Silva, terapeuta, declaró a CNN Español que “soy mamá emprendedora, realizo almohadillas terapéuticas y el 95% mis ventas se realizan a través del catálogo, WhatsApp Bussiness, el Marketplace de Facebook y el feed de Instagram. Con esta caída masiva no he concretado ventas”.

Karen Sánchez describía una situación similar para el mismo medio de comunicación: "Tengo mi emprendimiento desde hace casi 5 años en Cali (Colombia) y solo es virtual. Hoy no he podido despachar los pedidos del fin de semana porque no tengo cómo acceder ni a los datos ni al pedido de cada cliente. Por WhatsApp me comunico con mis clientes y por Instagram vendo. Todo muy mal".

El usuario JD Holland utiliza Facebook para impulsar las ventas de su club de nutrición y afirmó para el medio NBC News que durante esas seis horas de parón tuvo que imprimir 250 anuncios con el fin de ponerlos en la ciudad y comprar un hueco en el periódico para mantener el flujo de su negocio.

Tras leer estas declaraciones podemos analizar que los comercios no solo realizan ventas directas con los clientes a través de dichas apps, debido a que también se encargan de la logística, gestión y comunicación. Si bien es cierto que estos empresarios pueden usar otras alternativas como el software de correo o mensajes de texto, el canal principal para llevar a cabo la distribución es la publicidad en línea.

Un mensaje sin respuesta

Vaiva Bezhan, un fotoperiodista lituano, es organizador del Grupo de Apoyo Afgano, una iniciativa voluntaria que intenta ayudar a los afganos vulnerables tras la toma de posesión de los talibanes. En el momento que se produjo la caída a nivel mundial de las tres aplicaciones, él estaba mandando un mensaje que preguntaba si alguien más podía unirse a un vuelo para salir Afganistán, pero desgraciadamente, esa cuestión se quedó sin respuesta durante varias horas.

Estas interrupciones temporales perjudican a las organizaciones que ayudan a los afganos a salir del país como a las personas que están escondidas de las represalias de los talibanes, ya que a menudo esperan respuestas a través de WhatsApp para buscar una salida. La duradera interrupción agravó desesperación, incertidumbre e incluso sentimientos de abandono.

