A consecuencia de la interrupción en los servicios de las principales redes sociales en la tarde de ayer, el envío de SMS se incrementó un 148% según Vodafone, siendo la opción más elegida para comunicarse por los clientes de la empresa de telefonía entre las 17:30h y las 00:00h.

Asimismo, los datos indican que las llamadas a móviles se incrementaron en un 40% respecto al lunes anterior, mientras el tráfico de datos móvil descendió un 6% respecto al lunes previo.

Vodafono confirma que Twitter acaparó el uso de redes sociales, duplicando su uso respecto al día anterior. También señala que la app de video más utilizada fue Netflix, cuyo uso se incrementó un 23%, seguida de TikTok con un 14%.

En el entorno de aplicaciones de mensajería, Skype se incrementó un 210%, las llamadas a través de Telegram crecieron un 190%, el envío de datos a través de WeChat se subió un 30% y el uso de Snapchat aumentó un 30%.

Por su parte, Orange observó un incremento de 14 veces del tráfico SMS en el pico entre las 22:40 y 22:45 y un incremento de 8 veces durante todo el periodo de la caída.

Asimismo, la compañía registró un aumento de las llamadas de voz de hasta el 120% durante la caída de servicio de Facebook, Instagram y WhatsApp en el momento pico entre las 19:15 y 19:30 horas y un incremento global durante la caída del 55% de llamadas de voz.

Por último, en lo que respecta al tráfico de datos se aprecia un descenso del tráfico del 8% del total.

SMS, el servicio 'gratis' que siempre está ahí

Los SMS son un clásico y actualmente la mayoría de las tarifas de las compañías telefónicas los incluyen de forma gratuita. Sin embargo, son casi siempre los grandes olvidados, ya que de forma habitual nadie se acuerda de ellos ni los usa en su día a día. Y es que han quedado 'desterrados' por otros gigantes como WhatsApp.

Pero, claro, cuando no tenemos WhatsApp... nos volvemos a acordar de ellos. Y nos surge la duda de si nos cuestan dinero o no. Lo más habitual, como decía, es que las tarifas más completas los incluyan, pero si no los SMS se sigan pagando 'a peso', generalmente sobre los 10 céntimos cada uno de ellos.

Compañías como Vodafone, Orange, Movistar o Pepephone son algunas de las que ofrecen a sus clientes SMS ilimitados con sus tarifas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.