Consecuencias de la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp: cientos de webs experimentaron también interrupciones

La caída mundial de WhatsApp, Instagram y Facebook está en boca de todos, y no es para menos: este ‘apagón’ masivo de los servicios ha tenido consecuencias que van mucho más allá de los límites de la compañía de Mark Zuckerberg.

Durante la tarde de ayer, Facebook ‘desapareció’ de Internet. Como ya os hemos explicado en esta noticia, la clave de la caída masiva de las plataformas de Zuckerberg está en las rutas BGP que dan acceso a los registros DNS de los dominios afectados.

Así lo contaban desde Cloudflare: “Internet es literalmente una red de redes y está unida por BGP. BGP permite que una red (digamos Facebook) anuncie su presencia a otras redes que forman Internet. [Durante la caída] Facebook no anuncia su presencia, los ISP -siglas en inglés de ‘Proveedor de Servicios de Internet’- y otras redes no pueden encontrar la red de Facebook y, por lo tanto, no está disponible”.

La cosa, sin embargo, no queda ahí. Porque cuando un gigante como Facebook se cae el suelo retumba por todas partes. Como decía, todo esto tuvo a su vez graves consecuencias fuera de los servicios online de la compañía. La sobrecarga repentina generada en el tráfico DNS global dio problemas en el acceso a muchos otros dominios de Internet.

“Cloudflare gestiona un servidor DNS gratuito, 1.1.1.1, y mucha gente lo usa. Entonces, Facebook se cae y... ¿adivinas qué ocurre? Que la gente sigue intentando acceder. El software sigue intentando acceder. Y a nosotros nos golpea una enorme avalancha de tráfico preguntando por facebook.com. [...] Un buen recordatorio de que Internet es una red de redes que funciona a través de estándares y de cooperación”, explicaba John Graham-Cumming, el CTO de Cloudflare.

El usuario Manu Quiroga lo aclaraba en Twitter en palabras más sencillas y en un idioma que todos entendemos: “Es como si en un edificio vive una persona [Facebook] que llama todo el mundo por el telefonillo [DNS]. Como no contesta, la gente sigue intentándolo y no deja que otros [resto de webs] usen el telefonillo para llamar”.

Esto es lo que sucedió con web como Is It Down Right Now, un portal dedicado a informar sobre caídas de Internet y de las plataformas digitales -tipo Down Detector-. Este sitio sufrió interrupciones denido a que tuvo que soportar una gran carga de personas que intentaban ver el estado de Instagram.

Otro que se las vio difíciles fue Twitter, que vivió una tarde de oro en lo que a tráfico se refiere y que se jactaba de la situación y de lo que le había beneficiado...

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

...hasta que llegó a su límite y acabó ‘rompiéndose’ para algunos usuarios, dando problemas de acceso y conexión.

