Así puedes recuperar tu cuenta y los archivos que ha eliminado Google por incumplir sus políticas de programa

Con las nuevas políticas que empezó a implementar Google en diciembre del año pasado, algunos usuarios han recibido un proceso de revisión cuando han subido un archivo a la nube de Drive. Aquellos documentos que incumplen las condiciones de uso son eliminados de la plataforma a causa de los sistemas automatizados que detectan la infracción de las normas.

Así puedes solicitar una revisión

Si crees que tu archivo no ha cometido ninguna infracción, puedes solicitar una revisión a Google en el caso de que no incumpla las condiciones de servicio ni las políticas de programa. El archivo que viole determinadas normas aparecerá con una marca al lado del nombre y el propietario no podrá compartirlo. Además, el contenido no estará disponible para ningún usuario.

Cuando intentes compartir un archivo que no cumpla las normas, te aparecerá una opción para solicitar la revisión. Estos son los pasos que debes seguir:

Abre el archivo.

Haz clic en ‘Compartir’.

Selecciona ‘Solicitar una revisión’.

Cómo recuperar tu cuenta inhabilitada

En el caso de que Google inhabilite tu cuenta por subir a la nube archivos con malware, documentos sexualmente explícitos o relacionados con el discurso de odio, y contenidos que pongan en peligro a los niños, podrás solicitar el acceso a ella a través de estos pasos:

Inicia sesión en tu cuenta en el navegador.

Selecciona ‘Intentar restaurar’.

Sigue las instrucciones indicadas.

Si surgen problemas a la hora de seguir los pasos, puedes rellenar el siguiente formulario.

En el caso de que hayas seguido las indicaciones, Google procederá a revisar tu solicitud. La compañía suele enviar un correo electrónico en un plazo de dos días laborales para comunicar al usuario de que su cuenta se ha restaurado o no.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.