Adiós a los 'No me gusta' de YouTube: la plataforma oculta estas cifras para reducir el acoso hacia los creadores

Seguro que alguna vez has estado mirando un vídeo en YouTube y te ha dado por cotillear el número de ‘dislikes’ (‘no me gusta’ en español) para ver la cantidad de usuarios a los que no le ha gustado el contenido que ha visualizado, ¿verdad?

He de decirte que YouTube ha publicado un comunicado en su blog oficial en el que informa que va a empezar a ocultar la cantidad de dislikes que tengan los vídeos, de esta manera, se evitará reducir el odio que se puede llegar a crear en la plataforma hacia los creadores de contenido. Debe quedar claro que el botón no desaparecerá , simplemente, el recuento ya no estará visible para los usuarios.

Los creadores podrán seguir viendo el número exacto de dislikes en YouTube Studio junto a otras métricas para analizar el rendimiento de los vídeos que publican en sus perfiles. Los espectadores podrán seguir dando ‘like’ (‘me gusta’ en español) para personalizar sus recomendaciones y también tendrán la posibilidad de escribir comentarios de forma privada con los youtubers.

YouTube ha tomado esta decisión tras realizar algunos experimentos previos para comprobar si los cambios podían proteger a los creadores del acoso online y reducir los ataques con los ‘no me gusta’.

Desde el blog de la plataforma también han confirmado que “los creadores más pequeños y aquellos que recién comienzan se ven perjudicados por este comportamiento”, así pues, se confirma que estos ataques ocurren en los canales que tienen menos suscripciones.

Esta decisión se empezó a aplicar ayer, no obstante, tardará unas semanas en propagarse tanto en la web como en las aplicaciones oficiales de YouTube. Di adiós a cotillear el número de dislikes que puede llegar a tener vídeo que no te haya gustado, esta cifra solo la podrán ver los youtubers -a no ser que seas creador de contenidos y puedas acceder a este número-.

