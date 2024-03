20 abreviaturas que se usan en las redes sociales y que quizás no conocías

Seguro que más de una vez cuando navegas por cualquier red social te has encontrado algún tipo de palabra o expresión que no entiendes del todo y que quizás sea tendencia. Cuando lo son, aparecen en todo tipo de contenido e incluso la gente las utiliza en su día a día para interactuar con otras personas en las redes.

Por ello, desde el medio Trece Bits, explican las mejores 20 expresiones que te puedes encontrar a la hora de navegar por internet y que de esta manera entiendas todo a la primera en el momento que las escuches o veas y que también las puedas utilizar.

20 expresiones comunes en redes sociales

GL: Good luck (buena suerte), esta expresión se utiliza sobre todo en juegos online antes de empezar una partida.

JK: Just kidding significa ‘solo bromeaba’ y se utiliza cuando se quiere recalcar que no se hablaba en serio.

POV: Punto de vista (del inglés ‘Point of view’), para indicar que se trata de una opinión personal. POV tiene un significado similar al de IMO, como verás más adelante.

NSFW: No safe for work (no es seguro para el lugar de trabajo) es una etiqueta que suele acompañar al contenido que es mejor no ver si hay terceras personas que puedan echar un vistazo a la pantalla.

TT: Trending topic es una expresión propia de Twitter que se utiliza para referirse a los temas de los que más se habla en un momento dado en la red social.

ASAP: As soon as possible, que se puede traducir como ‘tan pronto como sea posible’. Se utiliza cuando se solicita algo con cierta urgencia.

F4F: Follow for follow es una etiqueta utilizada para indicar que una cuenta seguirá de vuelta a todos aquellos que pasen a seguirla.

TIA: Gracias de antemano (thanks in advance).

ICYMI: In case you miss it (en caso de que te lo hayas perdido) se utiliza cuando se adjunta algo que se cree que el interlocutor puede no haber visto.

TIME: Se me saltan las lágrimas, qué triste, me da mucha pena… (viene del inglés ‘tears in my eyes’).

HTH: Hope that helps (espero que eso ayude) se utiliza cuando se resuelve una duda o se contesta a una pregunta, expresando que se espera haber sido útil.

IDK: I don’t know (no lo sé). Es una abreviatura que expresa de manera literal cuando no se conoce un dato.

ILY: Se emplea para decir ‘Te amo’, y viene del inglés ‘I Love You’.

GTG: Got to yo (me tengo que ir) se utiliza cuando se va a abandonar el ordenador de manera ligeramente abrupta. Se utiliza sobre todo en juegos online.

BTW: By the way se podría traducir como ‘por cierto’.

SMH: Shake my head (agitar la cabeza) es una expresión utilizada para mostrar desconcierto o vergüenza ante algo.

IMO: In my opinion (en mi opinión) se utiliza para recalcar que algo es una opinión propia y no un hecho objetivo.

TBH: Significa ‘a decir verdad’ o ‘para ser honesto’. (‘To be honest’ en inglés’).

WTF: What the fuck es la expresión por antonomasia para expresar desconcierto.

