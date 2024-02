Facebook, Instagram y Threads te avisarán si una imagen ha sido generada por inteligencia artificial

DALL-E via Bing Image Creator

Rara es la persona que se resista a la 'moda' de la inteligencia artificial (IA), sobre todo en el ámbito de las redes sociales. En el caso de TikTok, los efectos con este tipo de tecnología abundan e incluso hay creadores de contenido que la están usando para sus publicaciones en la aplicación, sin embargo, la plataforma asiática no quiere que los usuarios puedan engañar a otros con la IA y, por ello, implementó a finales de septiembre del año pasado una nueva etiqueta que avisa cuando algo ha sido creado gracias a ella.

Mientras tanto, el resto de apps como Facebook, Instagram y Threads pronto incluirán la misma medida que TikTok para que los internautas puedan identificar y etiquetar de forma automática las imágenes fotorrealistas que hayan sido creadas por la inteligencia artificial generativa.

Concretamente, dicha obligación, anunciada por Meta, quiere reconocer a este tipo de contenido con el sello 'Generado con IA' en las imágenes creadas con la herramienta Meta AI, de esta manera, los usuarios podrán evitar las posibles confusiones. Sin embargo, esta novedad no estará disponible de inmediato, debido a que las etiquetas empezarán a introducirse "en los próximos meses".

¿Con qué identifica Meta el contenido generado por IA?

En el marco de su herramienta Meta AI, la empresa de Mark Zuckerberg dispone de varios métodos para señalizar que se trata de contenido generado por inteligencia artificial –como los marcadores visibles, las etiquetas, las marcas de agua invisibles o los metadatos incrustados dentro de los archivos de la imagen–. Así pues, Meta ofrece más solidez a la hora de distinguir estas fotografías.

Por otro lado, la compañía ha detallado que estuvo trabajando con empresas dentro del sector para desarrollar unas normas comunes que permitan identificar los contenidos a través de foros, como el Partnership on AI (PAI, por sus siglas en inglés). Además, de cara a evitar el contenido engañoso generado por IA, Meta recomienda comprobar que la cuenta que comparte el contenido es de confianza, o buscar detalles que puedan parecer o sonar poco naturales.

Esta medida también se aplicará en audio y vídeo

Además de todo ello, la compañía estadounidense también ha señalado que, aunque las distintas aplicaciones están empezando a añadir señales en los programas generadores de imágenes, todavía no se han empezado a incluir en las herramientas de IA que crean audio y vídeo. Por ello, Meta ha detallado que aún no puede detectar señales en este tipo de contenido de otras empresas y, por consiguiente, no puede etiquetarlo.

En este marco, mientras las compañías comienzan a incluir estas señales en sus vídeos y audios generados por IA, Meta ha indicado que pondrán a disposición de los usuarios una función para informar de cuándo se está compartiendo este tipo de contenido en sus redes sociales, de manera que la plataforma pueda añadir una etiqueta.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.