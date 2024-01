TikTok prueba una función que identifica productos en vídeos y ofrece enlaces de compra

Las cosas en TikTok están a punto de cambiar. Primero, nos enteramos de que sus desarrolladores estaban trabajando en una opción para publicar vídeos de hasta 30 minutos; después, la compañía comunicó a varios creadores de contenido que obtendrían beneficios si subían grabaciones en horizontal; y, ahora, Bloomberg ha informado que están probando una nueva función para compartir enlaces de compra.

Según el medio de comunicación estadounidense, la plataforma de ByteDance está trabajando en una novedad que identificará automáticamente los productos que aparezcan en los vídeos. Cuando los detecte, la aplicación ofrecerá la posibilidad de 'Buscar artículos similares en la Tienda TikTok'.

La red social cuenta con más de 1.200 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo. Solo en España, la cifra es de 8,8 millones, de los cuales un 41% tienen entre 16 y 25 años y están familiarizados con las compras online, por lo que esta propuesta podría ser interesante para que TikTok obtenga ingresos con nuevas tácticas.

Un portavoz de la empresa ha declarado que se encuentran en una fase de prueba inicial. Por lo tanto, la función podría no lanzarse finalmente, pero han confirmado que están trabajando en ello. De hecho, ByteDance ha aclarado que la está probando internamente con un pequeño grupo de consumidores de Estados Unidos y Reino Unido.

Un usuario al que se le agregó un enlace para promocionar la tienda de TikTok no se le avisó con antelación que lo harían. Esto es importante, puesto que no todos los internautas quieren que sus vídeos se llenen de anuncios que, además, no parece que vayan a beneficiarles.

No es la primera en promocionar productos parecidos

TikTok no es pionera en este tipo de herramientas. En Pinterest, hay una función llamada 'Ver productos similares' que ofrece recomendaciones en determinadas publicaciones si encuentra artículos semejantes.

Por otro lado, tenemos el caso de Google, que facilita el acceso a tiendas en las que vendan productos que busquemos a través de Lens y ofrece opciones que se le parezcan. Esta funcionalidad, además, prima las recomendaciones que dispongan de ofertas, para encontrar el artículo al mejor precio.

No obstante, a TikTok todavía le queda mucho trabajo por delante si quiere sacar algo parecido a Pinterest o Google. Según explican en Bloomberg, la plataforma asiática enlazó un anillo de oro y uñas postizas como 'artículos similares' en un vídeo de una mujer puliendo piedras.

