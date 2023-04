¿Cómo te quedaría el flequillo? 8 apps para probar nuevos cortes de pelo antes de pedir cita en la peluquería

¿Quieres hacerte un cambio de look y no sabes qué hacerte en el pelo? Si la respuesta es afirmativa puedes estar tranquilo, debido a que hay muchas personas que no se deciden por un corte cuando están en la peluquería. Para aclarar tus dudas, en 20Bits ofrecemos un listado de ocho aplicaciones para probar nuevos looks antes de pedir cita en el salón de belleza.

1.- FaceApp

FaceApp utiliza la inteligencia artificial (IA) para editar el cabello de las personas, además, posee muchas plantillas para jugar con el aspecto.

Enlace para descargar en Android.

Enlace para descargar en iOS.

2.- Face Editor



Face Editor es una app para probar nuevos colores o estilos de pelo. Para usarla, el interesado necesitará una fotografía suya para activar la detección automática de cabello con la intención de aplicar diferentes estilos o colores.

Enlace para descargar en iOS.

3.- Hair MakeOver



Dicha aplicación permite probar un peinado virtual para ver cómo quedaría en la vida real. El usuario tendrá que subir una foto suya y elegir las opciones de pelo para editarlo al gusto.

Enlace para descargar en Android.

Enlace para descargar en iOS.

4.- Perfect365

Perfect365 también ofrece peinados realistas e incluso permite probar diferentes estilos de maquillaje para piel, labios y ojos.

Enlace para descargar en Android.

Enlace para descargar en iOS.

5.- Hairstyle Magic Mirror



El usuario tendrá que subir una foto de su cara a la aplicación para adaptar su imagen al pelo deseado.

Enlace para descargar en Android.

6.- Hairstyle Try On App



Hairstyle Try On App permite elegir entre distintas larguras de pelo, colores y peinados para personalizarlo según los gustos del usuario.

Enlace para descargar en iOS.

7.- Hair and Beard Styles



Dicha app está dirigida para el género masculino, de esta manera, podrán editar la barba o peinado con más de 100 estilos diferentes.

Enlace para descargar en iOS.

8.- Hairstyle Changer

Con esta aplicación, los usuarios podrán comprobar cómo les quedaría el flequillo, la melena larga o un corte de pelo para hacer un cambio de look.

Enlace para descargar en Android.

