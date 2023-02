15 ejemplos de cómo ChatGPT y otras inteligencias artificiales pueden facilitarte la vida en tu día a día

El ChatGPT ha revolucionado la aplicación de la Inteligencia Artificial en tareas que realizamos de forma cotidiana, ya que permite realizarlas de forma más rápida y eficiente. De hecho, muchos expertos coinciden en pensar que este chatbot o similares reemplazarán a los actuales buscadores y hay estudiantes que lo usan para completar o incluso hacer íntegramente sus trabajos académicos.

La herramienta está siendo tan usada que sus servidores a veces van más lentos de lo habitual o no pueden usarse debido a la cantidad de gente que está metida a la vez. Por ello, OpenAI, la empresa de Elon Musk detrás de esta tecnología, ha desarrollado una versión de pago llamada ChatGPT Plus, que da acceso al servicio, aunque haya muchas personas empleándolo.

A pesar de que hayan comenzado a desplegar un plan premium, la compañía se ha comprometido a mantener la opción gratuita que puede usarse también desde el smartphone. Si bien no tiene una app oficial disponible, los usuarios pueden utilizar la IA tan solo abriendo la web desde un navegador móvil y tenerlo a mano para pedirle varias cosas.

Ayuda para problemas matemáticos

Para aquellos que no se desenvuelvan muy bien con las matemáticas, pueden pedirle a la IA que resuelva operaciones. No solo puede usarse como calculadora, sino que se le puede plantear un problema y pedir que ofrezca una solución. Sin embargo, ChatGPT a veces no llega a entender muy bien los planteamientos, por lo que después hay que revisar que ha dado con la respuesta correcta.

Cambia de divisa

Si quieres saber cuántas pesetas son 6.000 euros, ChatGPT te da la respuesta al instante. Puedes hacerlo con cualquier moneda de otro país, para comprobar que no gastas más de la cuenta en un viaje en el extranjero, ya que a veces puede resultar complicado hacer el cambio.

¿Qué recetas puedes cocinar con pocos ingredientes?

Cuando quedan tres alimentos contados en la nevera, pero no puedes ir a hacer la compra (ya sea porque es domingo o por falta de tiempo o ganas), puedes pedirle a ChatGPT que te dé ideas de qué hacer. Además, si no quieres nada especialmente elaborado, puedes indicar que sean platos que sean rápidos de cocinar.

Genera respuestas automáticas

Un internauta puede solicitar a ChatGPT que le ofrezca un mensaje en tono formal o informal que responda a otro mensaje, para no tener que pensar en qué redactar. Esto puede ser útil para respuestas más 'personalizadas' en empresas, para personas que envían su currículum, por ejemplo.

Descubre música nueva

Puede que seas de los que tienen unos gustos muy específicos y no salen de las mismas canciones que escuchan en bucle siempre. La IA recomienda grupos de música, cantantes o canciones basándose en las preferencias del usuario, que puede filtrar los resultados según las décadas o los géneros que más suelan escuchar.

¿Dónde viajar?

Según tus gustos o lo que quieras hacer en tus vacaciones, ChatGPT puede darte una lista de qué destinos puedes visitar. También es útil preguntar qué se puede ver en dichos lugares, para organizar una guía completa antes de comprar los billetes.

Que escriba poemas por ti

Difícilmente vamos a ganar un premio de literatura con un poema creado por una inteligencia artificial, pero el chatbot puede hacer poemas y tener en cuenta tipos de rimas, la temática y el número de estrofas que le pidas. Así podrás impresionar a tus amigos demostrando que eres capaz de ser todo un romántico, aunque sea mentira.

Pídele ayuda para organizarte

¿Tienes muchas tareas pendientes y no sabes por cuál empezar? Con ChatGPT, puedes programar todas ellas y obtener tips de organización para evitar no llegar a tiempo a las fechas de entrega.

Crea tu próxima publicación en redes

Si no tienes ideas para hacer contenido para TikTok, puedes pedirle a la IA que te ayude a tomar una decisión y que luego haga el guion por ti. ChatGPT no solo redactará lo que deberás decir, sino que también te aconsejará qué planos grabar y qué música escoger para poner de fondo.

También se le puede solicitar que escriba un tuit para compartir tus logros. La IA introducirá emojis y hashtags en el mensaje. Y como estas opciones, también hay otras posibilidades enfocadas a otras apps.

Tu entrenador personal

Las apps con entrenamientos pensados para trabajar distintas partes del cuerpo están muy bien, pero con el chatbot de OpenAI no hace falta instalar nada. Basta con solicitar un entrenamiento que puede ser tan personalizado como el usuario quiera: ¿quieres que dure 10 minutos o centrarte solo en las piernas? El ChatGPT podría ofrecerte una rutina de ejercicios para hacerlo y ajustarlo al nivel deseado.

Resume un texto

No siempre tenemos tiempo de leer un texto excesivamente largo, pero con la IA puedes leer un resumen e incluso especificar de cuántas palabras se quiere. De este modo, los usuarios no tendrán excusa y podrán responder a ese amigo que le ha pedido que se lea una redacción que ha escrito para que le dé su opinión.

Conoce mejor algunos acontecimientos históricos

Los que quieran conocer la historia sin tener que entrar en una infinidad de artículos en Google solo tienen que preguntar a la IA por lo que ocurrió. Por ejemplo, se puede solicitar un resumen sobre el golpe de Estado del 23-F y, al momento, tendremos un texto con una explicación a detalle y relativamente corta.

Un cuento infantil

Algunos niños están acostumbrados a que sus padres les lean o cuenten un cuento antes de dormir. Si el pequeño quiere nuevas historias cada noche, llega un punto en el que resulta complicado inventar más historias. Con ChatGPT, los adultos pueden pedir una y, así, no tendrán que pensar por su cuenta o comprar tantos libros.

Corrector de texto

Las faltas de ortografía ocurren incluso cuando los usuarios están acostumbrados a redactar de forma habitual. Es normal que, de tanto escribir, cometas algún pequeño error. Por eso, antes de enviar un correo importante o de entregar un trabajo, puedes pedirle a ChatGPT que te haga una revisión y corrija tu puntuación u otras faltas.

Inventa un juego nuevo

Con ChatGPT se pueden crear preguntas y respuestas para un Trivial casero. Pero esto no solo funciona para esto, también se puede pedir un juego completamente nuevo, con reglas y explicaciones detalladas de cómo participar.

