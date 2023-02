Crea un detector de ChatGPT en textos y logra que 35.000 profesores hagan cola para acceder en su lanzamiento

Uno de los grandes problemas que han surgido a raíz del ChatGPT es que algunos estudiantes han comenzado a usarlo para hacer sus trabajos académicos. Esto ha provocado que varios profesores teman que sus alumnos no estén aprendiendo por emplear esta tecnología.

Algunas escuelas estaban limitando el acceso a esta inteligencia artificial en las redes institucionales, pero eso no era suficiente. Por eso, OpenAI (creadora de la IA), ha lanzado un detector de texto generado por máquina recientemente, pero este sistema todavía tiene muchos errores y un porcentaje de efectividad no muy fiable. Mientras, Edward Tian, estudiante de la Universidad de Princeton (Nueva Jersey, EEUU), desarrolló GPTZero, un sistema que detecta los textos generados por IA.

La herramienta del universitario tiene una precisión del 98%, según NewScientist, y está teniendo una alta demanda. "Tuvimos más de 35.000 profesores en la lista de espera mientras trabajábamos en la versión personalizada para educadores", afirma el creador, que lanzó una versión actualizada de GPTZero el pasado 14 de febrero.

Tian señala que tecnologías como ChatGPT son "muy innovadoras". De hecho, él mismo ha usado el chatbot de Elon Musk en sus clases de codificación y cree que el acceso a estas tecnologías es clave en el avance tecnológico, Pero estas IA también dan lugar a malas prácticas: "Hay que construir defensas al mismo tiempo, no meses o años más tarde".

El uso de IA para trabajos académicos se trata de un tipo de plagio digital que no está visto con buenos ojos por las instituciones. Cristóbal Fernández Muñoz, vicedecano de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, comenta en El País, que GPTZero es "muy interesante" y que posiblemente se vean más herramientas similares debido al avance de la IA de OpenAI.

Dentro de la Universidad Complutense, utilizan un programa de detección de plagio que se llama 'Turnitin' que Fernández dice que incorporará "más funcionalidades de detección de escritura con IA" en 2023. No obstante, como Tian, no está en contra del uso de estas novedades tecnológicas, siempre que se utilicen éticamente y no para engañar sobre la autoría de trabajos.

