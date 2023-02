El jefe de tecnología de Microsoft asegura que usa Bing con ChatGPT para "decodificar" lo que dice su hija adolescente

La comunicación entre distintas generaciones puede ser complicada, pero necesaria, sobre todo entre padres e hijos. Kevin Scott, director de tecnología de Microsoft, ha admitido que ha recurrido al buscador actualizado de la empresa para entender la jerga de su hija de la Generación Z.

"Tengo una hija de 14 años que dice cosas como 'rizz' y 'bussin', y no tengo idea de lo que está hablando", mencionó en el pódcast 'Hard Fork' de New York Times. Scott admitió que había utilizado la nueva IA de ChatGPT con la que han equipado a Bing para comprenderla" "Puedes escribir ‘oye, tengo una adolescente, está diciendo estas palabras que no entiendo...’ Es realmente bueno en cosas como esa".

Los más jóvenes tienen términos que muchos padres no llegan a entender como ‘en plan’, ‘boomer’, ‘aesthetic’, ‘unboxing’, ‘LOL’, ‘crush’. Eso ocurre en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, y Scott afirma que lo nuevo de Microsoft puede ser una solución.

Su propia experiencia confirma la utilidad del modo chat de Bing para conocer al instante algunas palabras. Así, puede comunicarse a la perfección con su hija adolescente sin que tenga que renunciar a nuevos términos que van surgiendo y que dotan de personalidad a las distintas generaciones.

