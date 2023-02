Un usuario que se hace llamar en Twitter @dusunbildergisi compartió hace semanas unas ilustraciones creadas por una inteligencia artificial (IA) que, supuestamente, representan a familias de diferentes nacionalidades. Sus resultados son bastante estereotipados y recuerdan más al siglo pasado que a personas de la actualidad.

Si la representación de las familias es poco creíble, los dibujos de manos humanas son espeluznantes.

El diario Kotaku ha consultado a ChatGPT, el modelo de lenguaje de inteligencia artificial más conocido por su capacidad para mantener conversaciones naturales y responder a preguntas complejas, "¿por qué la IA es tan mala para representar dedos humanos?", y el chatbot le respondió que "representar dedos humanos realistas es un desafío porque están altamente articulados y tienen formas y texturas complejas. Capturar las sutilezas de cómo la luz interactúa con la piel, las uñas y las arrugas requiere técnicas avanzadas de modelado y representación".

ChatGPT indica que "algunas herramientas y aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial pueden generar imágenes realistas de rostros, incluidas características faciales como ojos, nariz y boca".

"La tecnología detrás de estas aplicaciones se basa en algoritmos de aprendizaje automático que se han entrenado en grandes conjuntos de datos de rostros humanos, lo que les permite aprender los patrones y detalles necesarios para crear rostros de aspecto realista. Sin embargo, incluso con algoritmos avanzados y grandes conjuntos de datos, representar los dedos sigue siendo una tarea desafiante para la IA que requiere más investigación y desarrollo", explica el chatbot de OpenAI.

ChatGPT se refugia en que los conjuntos de datos no grandes para producir imágenes convincentes de manos y dedos, además, ofreció a Kotaku una lista de usos prácticos para comprender el desarrollo de la extremidad:

Aplicaciones médicas : Las técnicas avanzadas de modelado y renderizado de dedos podrían usarse en simulaciones médicas.



: Las técnicas avanzadas de modelado y renderizado de dedos podrían usarse en simulaciones médicas. Accesibilidad : La representación crearía tecnologías de asistencia más efectivas para personas con discapacidades.



: La representación crearía tecnologías de asistencia más efectivas para personas con discapacidades. Interacción humano-ordenador : La IA podría usarse para desarrollar interfaces más naturales e intuitivas para ordenadores y otros dispositivos.

: La IA podría usarse para desarrollar interfaces más naturales e intuitivas para ordenadores y otros dispositivos. Reconocimiento de gestos : La representación digital mejorada podría permitir que la IA reconozca e interprete los gestos humanos con mayor precisión.

: La representación digital mejorada podría permitir que la IA reconozca e interprete los gestos humanos con mayor precisión. Seguridad: Un representación de los dedos mejoraría la precisión y la fiabilidad de esta tecnología para reconocer huellas dactilares.

Pero, ¿por qué son tan malas recreando manos humanas?

"Los algoritmos de IA aún se están desarrollando y actualmente no pueden representar con precisión las manos humanas de una manera realista, asimismo, no están diseñados para reconocer los intrincados detalles de la anatomía y el movimiento humano, lo que significa que no pueden reproducir con precisión una mano humana de manera realista", comenta Rival AI Chatsonic al mismo diario citado.

"Los matices de la anatomía de la mano humana requieren un nivel de precisión y complejidad que los algoritmos de IA aún no han alcanzado. Es por eso que al crear réplicas digitales realistas de la mano humana, los humanos siguen siendo la mejor opción para el trabajo", añade Rival AI Chatsonic.

