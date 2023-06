LG Smart Inverter: un microondas 4 en 1 que te enamorará (aunque te costará tiempo saber cómo se usa)

Valoración: LG Smart Inverter

En 20Bits ponemos a prueba el super microondas de LG llamado 'LG Smart Inverter', un dispositivo 4 en 1 que es capaz de calentar comida, preparar platos e incluso descongelar alimentos. Antes de adentrarnos en su diseño, funcionamiento, usos y precio, me gustaría empezar por sus características principales.

Ficha técnica

Marca: LG.

Vataje: 3600.

Color: Negro.

Materiales: Acero y vidrio.

Ahorra hasta un 28% de electricidad.

Utilidades: Cocina, calienta y descongela de forma uniforme.



Capacidad de 39 litros y plato interior de 36 centímetros de diámetro.

Dimensiones del producto: 52,5 (ancho) x 54,4 (alto) x 32,7 (fondo) centímetros.

Potencia: Microondas 1100 W, Grill 950 W, Micro+Grill 1450 W, Convección 1850 W y Micro+Convección 1900 W.

Diseño y funcionamiento

La capacidad de este microondas es de 39 litros y su plato interior tiene un diámetro de 36 centímetros para unas dimensiones totales de 52,5 (ancho) x 54,4 (alto) x 32,7 (fondo) centímetros. En pocas palabras y para que te hagas una idea, dicho electrodoméstico es un poco más grande que un microondas estándar y más pequeño que un horno eléctrico.

Por otro lado, si nos adentramos en el diseño, el dispositivo que hemos probado en 20Bits es de color negro, tiene un aspecto bastante moderno, posee botones táctiles, dispone de una rueda giratoria para el control de funciones y tiempos, ofrece una guía de programas automáticos en su interior y se puede usar de las siguientes maneras:

Modo cocción

Descongelación inverter

Cocción inverter

Asado y hornear

Fritura saludable y cocina al vapor

Cocción lenta & caliente

Dial para establecer el tiempo de cocción, temperatura y nivel de potencia.

Borrado y stop

Inicio y arranque del funcionamiento del horno.

Como podrás comprobar, el microondas de LG tiene un montón de usos, pero si estás buscando la practicidad, debes saber que existe la posibilidad de que te cueste entender su funcionamiento. Personalmente, mí me costó acertar con los modos y tiempo cuando quería descongelar o calentar un alimento, además, no conseguía encontrar el equilibrio para que los platos salieran perfectos.

Sí que es cierto que tener en cuenta que se trata de un producto 4 en 1, porque aparte de ser un microondas, también es un horno, grill y descongelador . Asimismo, incorpora varios accesorios que debes utilizar correctamente en función de aquello que quieras cocinar.

LG Smart Inverter 20BITS

Una potencia de sobresaliente

LG MJ3965BPS es un electrodoméstico bastante potente en sus 3 vertientes. Como horno tiene una potencia de cocción y grill de 1100 W, en cuanto a microondas posee una potencia de 1000 W, y respecto a convección dispone de una potencia máxima de 1850 W.

Es importante mencionar que la potencia es algo que vas a poder variar en los diferentes modos de cocción, por ejemplo, podrás seleccionar varios niveles de temperatura (baja, media y alta) según el menú a cocinar para mantener una distribución homogénea del calor. Además, cuenta con un grill de carbón vegetal que desprende un fuerte calor por infrarrojos que penetra de forma rápida y profunda en los alimentos, teniendo en cuenta que el uso de esta tecnología hace que se cocinen los alimentos con bastante rapidez (incluso se puede ahorrar energía con este modo).

¿Cómo se limpia?

No me iba a olvidar de la limpieza, teniendo en cuenta que es un aspecto que a mí, personalmente, me resulta bastante interesante. Normalmente, la tarea de limpiar el microondas puede ser un poco tediosa por la suciedad, grasa o productos a necesitar; pero a diferencia de los electrodomésticos tradicionales, este dispositivo cuenta con un revestimiento antibacteriano que facilita bastante la limpieza. Es decir, solo bastará con pasar un paño húmedo (con algo de jabón si la suciedad es bastante abundante) y luego otro para secar.

LG Smart Inverter 20BITS

Mi opinión personal

LG MJ3965BPS es capaz de hacerlo todo de forma rápida, fácil y cómoda. Considero que puede ser el aparato perfecto para familias ajetreadas con poco tiempo para cocinar o para cocinas pequeñas donde cada rincón cuenta, además, ofrece una buena experiencia de uso porque cumple con lo prometido (a pesar de que no es tan sencillo como pueda parecer a simple vista),

En lo que respecta a tecnología, el microondas ofrece innovaciones tech de última generación porque es un 4 en 1, en cambio, hay que saber lidiar con ello para no cometer el error de configurar tiempos o programas incorrectos.

Por último, debes saber que este microondas cuesta 329 euros. El precio te puede parecer caro si no vas a usar todo su potencial, en cambio, si le sacas el máximo partido a las funciones, considero que el coste se ajusta a la relación de calidad-precio.

20minutos.es recibe una comisión si pulsas en este enlace. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.