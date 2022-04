Amazon rebaja a solo 264 euros el Samsung Galaxy M52: un potente móvil de gama media con 5G y triple cámara trasera

Los móviles tienen una vida útil limitada y tenemos que cambiarlos antes o después. Es cierto que hay quienes son capaces de mantener en buen estado su teléfono durante años, pero el común de los mortales acabamos teniendo problemas de capacidad y de eficiencia sin capacidad para instalar ni una sola app más. La solución rápida (pero no definitiva) es descargar todo nuestro material gráfico en un disco duro externo y seguir tirando, aunque al final, nuestro teléfono dice basta y toca renovar.

Si tienes que cambiar de móvil, sigue leyendo porque en 20deCompras hemos encontrado en Amazon una rebaja que no podrás dejar pasar. El gigante del comercio online está tirando los precios de muchos productos con motivo de sus grandes ofertas de primavera y, ahora, le ha tocado el turno a este Samsung Galaxy M52 con 5G. Es uno de los teléfonos de gama media con mejores prestaciones del mercado que tiene un descuento del 40% con respecto a su precio recomendado. Te ahorrarás 185 euros si lo adquieres con la oferta.

Un móvil de gama media con un precio muy asequible Amazon

Por qué es un gran 'smartphone'

Si buscas un teléfono de gama media con muchas prestaciones este es tu modelo. Su precio con la rebaja se acerca a los Xiaomi o Realme, pero estamos hablando de un Samsung resistente al agua, disponible en tres colores y que tiene todas estas funcionalidades:

Datos 5G. Lo hemos destacado porque es importante ya que es, hasta la fecha, la conexión de datos móviles más rápida que existe y el Samsung Galaxy M52 la tiene.

Lo hemos destacado porque es importante ya que es, hasta la fecha, la conexión de datos móviles más rápida que existe y el Samsung Galaxy M52 la tiene. Procesador de alto rendimiento. Estamos hablando de que este dispositivo monta un Octa-core con 6 gigas de RAM con mucha potencia para jugar o realizar muchas tareas al mismo tiempo. Además, dispone de una memoria suplementaria de hasta 4 gigas para utilizar todavía más aplicaciones, sin problemas.

Estamos hablando de que este dispositivo monta un Octa-core con 6 gigas de RAM con mucha potencia para jugar o realizar muchas tareas al mismo tiempo. Además, dispone de una memoria suplementaria de hasta 4 gigas para utilizar todavía más aplicaciones, sin problemas. Almacenamiento interno ampliable. Tiene 128 gigas de almacenamiento para vídeos y fotos. Pero, también, incluye un soporte para tarjeta microSD de hasta un tera que amplía enormemente su capacidad.

Tiene 128 gigas de almacenamiento para vídeos y fotos. Pero, también, incluye un soporte para tarjeta microSD de hasta un tera que amplía enormemente su capacidad. Pantalla Infinity. Tras sacar a la luz lo que no se ve, te mostramos lo que sí puedes apreciar de este dispositivo: su pantalla Infinity-O de 6,7 pulgadas Full HD con panel super Amoled

Tras sacar a la luz lo que no se ve, te mostramos lo que sí puedes apreciar de este dispositivo: su pantalla Infinity-O de 6,7 pulgadas Full HD con panel super Amoled Cuatro cámaras. Si hay algo que los Samsung hacen bien son las fotos y este móvil no podía ser menos, monta tres cámaras traseras de alta resolución. La más potente tiene 64 megapíxeles, pero le acompaña otra de 12 megas para poder fotografiar grandes angulares de hasta 123 grados. Y, además, tiene otra cámara de 5 megapíxeles que se fija en los pequeños detalles. La cámara frontal es de 32 megas, para selfies con efecto bokeh para que resaltes sobre el fondo.

Si hay algo que los Samsung hacen bien son las fotos y este móvil no podía ser menos, monta tres cámaras traseras de alta resolución. La más potente tiene 64 megapíxeles, pero le acompaña otra de 12 megas para poder fotografiar grandes angulares de hasta 123 grados. Y, además, tiene otra cámara de 5 megapíxeles que se fija en los pequeños detalles. La cámara frontal es de 32 megas, para selfies con efecto bokeh para que resaltes sobre el fondo. Batería para días. Su batería de 5.000 megaamperios supera el día de uso intenso pero sin añadir peso excesivo al terminal. Además, cuenta con una carga rápida de 25 vatios.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.