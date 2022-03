Olvida los problemas con las copias de seguridad y mantén las fotos familiares a salvo con este disco duro rebajado

Para que nos hagamos una idea de lo que cabe en un disco duro de 4 terabytes, podemos traducirlo a, aproximadamente, seis millones de fotografías, 292.000 mil archivos descargados, más de 15.000 canciones o más de 1.888 horas de video en alta definición. Ahora, imagínate por un momento perder todo eso por un fallo en una copia de seguridad o porque perdemos una cámara o smartphone. Por eso, lo mejor es hacer una copia a tiempo y guardar todos esos archivos a buen recaudo, ahora que sabes cuánto cabe en 4 TB.

Los discos duros con mucha capacidad, como la nombrada en el párrafo anterior, pueden ayudarnos a suplir la limitada memoria de nuestros gadgets y mantener a salvo toda la información que queramos y las fotografías y videos de nuestra familia, por ejemplo. No obstante, si lo que te impide poder dar este paso es el elevado precio de estos dispositivos de almacenamiento, aprovecha la rebaja de esta semana en Amazon de un disco duro externo de la marca WD Elements. Esta rebaja de casi un 41%, te permite comprar este disco duro externo, con más de 21.100 valoraciones positivas de usuarios, por 92 euros. Hay que tener en cuenta que el precio normal de estos dispositivos supera los 100 euros en la mayoría de casos.

Este modelo tiene más de 21.100 valoraciones en Amazon. Amazon

Conectar y usar

La rapidez de este disco duro portátil es de otro planeta, ya que solo con conectarlo, al segundo, podrás almacenar archivos de manera rápida y llevártelo a cualquier viaje. No parecerá que puedas almacenar hasta 5 TB de memoria, porque su tamaño es muy pequeño.

Por otro lado, pero no menos importante, si solo necesitas 1 TB, este disco duro te costará 50 euros y si 4 TB se quedan cortas, hay disponibles modelos de 5 TB por tan solo 11 euros más, o sea 109 euros.

