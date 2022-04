¡La estrella de Amazon se multiplica! Ahora, dos Echo Dot por menos de 50 euros

El primer paso para una smart home es tener un altavoz inteligente con el que controlar todos los dispositivos de tu casa. No es de extrañar, entonces, que los Echo Dot se hayan convertido en las estrellas de Amazon. “Alexa, sube las persianas, conecta la lavadora, enciende la luz o pon música” son algunas de las órdenes que podemos dar desde nuestro sofá. Además, gracias al ecommerce está al alcance de todos la posibilidad de tener un hogar inteligente, ya que, tanto los altavoces como el resto de dispositivos, tienen un precio más que asequible.

Por tanto, no parecía posible que pudieran ir más allá las ofertas de Amazon en sus famosos Echo Dot. Pero, nos equivocábamos, porque han dado un paso más ¡y han doblado las ofertas! Atrás han quedado los 60 euros que costaba el Echo Dot de 4 generación, por tan solo 30 euros ahora puede ser tuyo. Sin embargo, esto no es lo mejor, sino que puedes multiplicar la oferta, gracias a un código promocional, y llevarte dos ¡por menos de 50 euros! De esta manera, podrás empezar tu casa inteligente y regalarle a alguien la oportunidad de hacer smart también su casa.

Aprovecha el código promocional

Para comprar 2 Echo Dot de cuarta generación por 49,98, solo tendrás que añadirlos a tu cesta y aplicar el código promocional: “2ECHODOT4”. Así de fácil y podrás llevarte dos altavoces inteligentes.

Este dispositivo nos ayuda con cualquier cuestión. Amazon

¡Por solo 8 euros más!

Cuando Amazon habla de multiplicar ofertas y rebajar no se queda solo en una opción. Si no quieres los dos altavoces inteligentes, puedes aprovechar ahora otras ofertas. Por ejemplo, hemos dicho que el primer paso para una casa inteligente es el altavoz, pero, ¿habrá que seguir por más gadgets?, ¿no? Por eso, puedes comprar el pack de Echo Dot con enchufe inteligente para conectar ahí el electrodoméstico que quieras y ¡convertirlo en smart!

Conecta cualquier electrodoméstico para convertirlo en inteligente. Amazon

¡Más ofertas!

Y si lo que quieres es no gastarte más de 36 euros y tener un Echo Dot y una bombilla inteligente, uno de los gadget más demandados, este es tu pack:

¡Por solo seis euros más! Amazon

