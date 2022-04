Todo lo que no sabes del Fire Stick que tiene más de 19.000 valoraciones en Amazon

Alexa forma parte de nuestras vidas. Estamos muy acostumbrados tener en casa este asistente virtual de Amazon que cuenta con una gran cantidad de gadgets conectados. Desde los altavoces esféricos Echo Dot de 4ª generación, los más vendidos; a la gama Echo Show con pantalla y cámara integrada; pasando por el Echo Flex, de pequeño tamaño, que permiten hablar con Alexa desde cualquier rincón del hogar. Hasta los nuevos auriculares Echo Buds de segunda generación incluyen Alexa. A todos estos dispositivos se suma uno de nuestros favoritos el Fire Stick que convierte nuestra televisión convencional en una smart.

Los dispositivos Fire de Amazon permiten navegar por internet desde el televisor, escuchar música, disfrutar de los contenidos en streaming de nuestras plataformas favoritas y, también, hablar con Alexa. Sin embargo, los distintos modelos de la línea tienen prestaciones muy diferentes. En 20deCompras hemos analizado todo lo que puede hacer por nosotros el Fire Stick con control de voz y que cuenta con más de 19.000 valoraciones. Además, con las ofertas de primavera de Amazon, puedes conseguirlo con 15 euros de descuento (por solo 24,99 euros), solo hasta el 13 de abril.

Sus secretos al descubierto

- Sin usar las manos. Todos los dispositivos Fire permiten conectarse con Alexa, pero la ventaja de este Fire Tv Stick es que, una vez emparejado con nuestro altavoz inteligente, ya no necesitaremos el mando y podremos acceder al televisor y navegar por sus aplicaciones y funcionalidades solo con la voz.

- Alexa en pantalla. Con este dispositivo ya no solo escuchamos a Alexa, sino que también podemos ver el resultado de nuestras interacciones en la pantalla: desde la pantalla la lista de la compra a la previsión del tiempo, o el calendario semanal.

- Alta calidad de imagen: Este Fire Stick no es compatible con 4K. Sin embargo, reproduce contenidos en Full HD y también permite el sonido envolvente Dolby Atmos.

- Botones de acceso directo. Si apuestas por utilizar el mando, este dispositivo incluye botones de acceso directo a las plataformas de streaming Netflix, Amazon Prime Video y Disney +, así como al servicio de Amazon Music para que escuches toda tu música.

- Nuevas skills. Podemos configurar nuestra televisión para ver las imágenes de las cámaras de vigilancia, iniciar una sesión de yoga o programar el entrenamiento diario al incorporar las nuevas skills de Alexa.

- Televisión convencional sin antena: Con los dispositivos Fire también podemos acceder, mediante aplicaciones como o Tivify o Chanels Tv, a los contenidos de los canales de televisión convencionales, sin necesidad de una antena.

