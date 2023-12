Starship, cerca de su tercer lanzamiento: así ha sido el espectacular encendido de motores de la nave espacial

Tras el segundo vuelo de prueba de Starship, Elon Musk se sitió esperanzado ante la idea de que el tercero pudiese producirse antes de que terminase el 2023. De momento, SpaceX no ha anunciado ninguna fecha, por lo que el plan de que el lanzamiento del megacohete ocurriese en plena época navideña no parece que vaya a hacerse realidad. Sin embargo, los ingenieros no descansan con los preparativos.

Del trabajo de la empresa aeroespacial con Starship depende el éxito de Artemis, con el que la NASA pretende que sus astronautas pisen la Luna por primera vez en décadas. El proyecto lunar, que cuenta con la colaboración de España después de que el presidente Pedro Sánchez se reuniese con el administrador de la NASA, Bill Nelson, en el Palacio de la Moncloa, está programado para lanzar a humanos a nuestro satélite natural antes de que termine la década, por lo que SpaceX debe darse prisa.

Recientemente, el equipo compartió una demostración de la rapidez con la que están trabajando para que su cohete esté listo para un tercer vuelo. Lo hicieron a través de un vídeo de una prueba de encendido de motores de Starship conocida como 'ensayo de fuego estático' que realizaron el pasado 20 de diciembre.

La prueba de fuego estático de Starship, el cohete de SpaceX

El vídeo, publicado desde la cuenta oficial de SpaceX en la red social X (antes conocida como Twitter), muestra cómo el prototipo de la etapa superior del cohete, Ship 28, enciende sus motores Raptor 33. El ensayo se llevó a cabo desde la plataforma de lanzamiento de la firma, Starbase, ubicada en Boca Chica, al sur de Texas (EE.UU.).

El encendido únicamente duró doce segundos y la empresa ha enseñado el momento en el que eso ocurre y el lanzador termina envuelto por una enorme nube. SpaceX aclaró que el ensayo se hizo con los seis motores Raptor 33 de la parte que diseñada para impulsar la carga espacial a la órbita.

Las dos etapas de Starship

El megacohete de la firma de Musk está compuesta por dos etapas. La primera es un gigantesco propulsor al que denominan Super Heavy y la segunda, la etapa superior, es la que recibe el nombre de Starship y tiene 50 metros de altura.

La compañía tiene el objetivo de que ambas partes sean reutilizables, lo cual abarataría bastante las misiones espaciales más largas. No obstante, de momento, los ingenieros no han conseguido rescatar el cohete en sus anteriores vuelos (terminaron explotando).

