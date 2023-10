Musk afirma que el próximo vuelo de su Starship podría llegar a órbita "si la nave no explota por sí sola"

El mes pasado, SpaceX trasladó su cohete Starship al propulsor de Texas (Estados Unidos) para empezar con los preparativos finales de cara al segundo intento de lanzamiento, sin embargo, Elon Musk afirmó en X (Twitter) que todavía esperaban la aprobación de la licencia de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para completar todas las operaciones.

Como ya informamos en 20Bits, la FAA tenía que revisar el informe que SpaceX presentó sobre el vuelo del pasado 20 de abril, que dañó el soporte de lanzamiento orbital de Starbase y arrojó tierra, trozos de residuos y otros escombros sobre el área alrededor del sitio. No obstante, tras dicho incidente, SpaceX presentó un "informe de investigación de percance" a la Administración Federal de Administración para que pudiese identificar las acciones correctivas que la compañía debía tomar antes de iniciar su segundo vuelo de prueba.

Finalmente, la FAA cerró la investigación y autorizó a SpaceX la posibilidad de solicitar la licencia de lanzamiento, pero sorprendentemente, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos sigue investigando los problemas medioambientales que surgieron en torno al lugar de lanzamiento.

Ante la espera de que concluya la investigación, Elon Musk dijo en una conferencia del International Astronautical Congress que el cohete Starship tiene "una buena posibilidad de alcanzar la órbita" durante su segundo intento de lanzamiento si "los motores se encienden y la nave no explota por sí sola", no obstante, no quiso "poner las expectativas demasiado altas".

¿Cuándo aterrizará Starship en Marte?



Musk predice que el megacohete Starship estará listo para aterrizar en Marte en "3 o 4 años". pero antes, una versión lunar de este vehículo tendrá que aterrizar en la Luna —a pesar de que el empresario millonario no haya ofrecido un calendario actualizado de cuándo se efectuará el primer vuelo de prueba sin tripulación—.

Por otro lado, durante la conferencia le preguntaron qué le motiva a seguir impulsando a la humanidad más allá de nuestro planeta. Y ante esta pregunta, Musk respondió que está "interesado en aquello que fomenta la civilización" y la "consciencia", añadiendo que "desgraciadamente, aún no he visto pruebas de extraterrestres. Y si alguien lo supiera, probablemente sería yo".

