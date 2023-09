Starship, de nuevo lista para el lanzamiento: ¿cuándo hará la nave espacial de Musk su segundo intento de vuelo?

Este martes, 5 de septiembre, SpaceX trasladó a su cohete Starship al propulsor de Texas (Estados Unidos) para empezar con los preparativos finales de cara al segundo intento de lanzamiento de su enorme vehículo, sin embargo, Elon Musk afirmó en X (antes Twitter) que todavía esperan la aprobación de la licencia de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) para completar todas las operaciones.

Actualmente, la FAA todavía está revisando el informe del percance que SpaceX presentó sobre el vuelo del pasado 20 de abril, que dañó el soporte de lanzamiento orbital de Starbase y arrojó tierra, trozos de residuos y otros escombros sobre el área alrededor del sitio.

Tras este accidente, Ars Technica señala que SpaceX presentó dicho "informe de investigación de percance" a la FAA para que pudiese identificar las acciones correctivas que la compañía debe tomar antes de iniciar su segundo vuelo de prueba. De esta manera, garantiza la seguridad de las personas, las propiedades y la vida silvestre cerca del sitio de lanzamiento.

Además, el diario mencionado le pidió una actualización a la FAA sobre el progreso de la aprobación regulatoria: "La investigación del percance de SpaceX Starship sigue abierta. La FAA no autorizará otro lanzamiento de Starship hasta que SpaceX implemente las acciones correctivas identificadas durante la investigación del percance y demuestre el cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios del proceso de modificación de la licencia".

Las nuevas mejoras de Starship

SpaceX ha realizado una serie de cambios en este segundo vehículo Starship. Entre ellos destaca el cambio a una estrategia de 'puesta en marcha en caliente' en la que la etapa superior enciende sus motores antes de que se haya separado por completo del propulsor de la primera etapa —un cambio que requirió modificaciones en el driver Booster 9, incluida la instalación de un escudo térmico y una 'etapa intermedia ventilada' para protegerlo del fuego del Ship 25—.

Por otro lado, las operaciones de apilamiento del pasado martes siguieron a un período de actividad frenética en el sitio de lanzamiento del sur de Texas para preparar los sistemas terrestres y el cohete de cara a un segundo intento de lanzamiento.

¿Cuándo será el próximo lanzamiento?



Durante el próximo vuelo de prueba, Starship no llevará cargas útiles, sino que intentará demostrar el rendimiento de los 33 motores del cohete Raptor, la separación de etapas y el encendido de los seis motores de Starship. No obstante, la fecha de lanzamiento está pendiente de aprobación regulatoria, pero no se espera que se produzca antes de mediados de septiembre.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.