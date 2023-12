La NASA pondrá rumbo a Marte a finales de 2024 gracias al cohete New Glenn de Jeff Bezos

La NASA tiene el objetivo de que el ser humano viaje a Marte en algún momento de este siglo. Los esfuerzos que se están viendo en el proyecto Artemis, que pretende crear asentamientos largos de astronautas en la Luna, son prueba de ello. Nuestro satélite natural se convertirá en un sitio de paso para viajar al planeta rojo, pero, antes de que esto ocurra, los investigadores siguen explorando la superficie marciana para conocerlo mejor.

Una de las próximas misiones a Marte en la que están trabajando se trata de EscaPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), en la que el gran protagonista será un cohete de última generación fabricado por Blue Origin, la empresa privada fundada por Jeff Bezos (el magnate detrás de Amazon). La idea es que el vehículo espacial se use para el lanzamiento de dos naves rumbo a nuestro planeta vecino del Sistema Solar a finales de 2024.

Jeff Bezos, clave en la próxima misión de la NASA a Marte

La agencia espacial estadounidense pretende utilizar los próximos New Glenn de Blue Origin, pese a que esté acumulando varios retrasos en su desarrollo y que su vuelo inaugural todavía esté pendiente. Hace poco, la firma aeroespacial ha llegado a un acuerdo con SpaceX para tres lanzamientos con Falcon 9 de sus satélites Kuiper, por lo que es posible que sus cohetes tarden en estar listos más de lo esperado, lo que podría dar lugar a un cambio de fechas en la misión a Marte.

No obstante, la NASA ha confiado en la marca de Jeff Bezos para lanzar sus dos naves gemelas de EscaPADE. Estas tienen el tamaño de un satélite y se enviarán a la órbita marciana para estudiar algunos datos del planeta rojo.

Inicialmente, las naves se iban a lanzar en el mismo vuelo en el que despegó la sonda Psyche el pasado mes de octubre. Sin embargo, la NASA hizo un cambio de última hora debido a que su trayectoria no estaba 100% asegurada.

Por lo general, la agencia ha confiado en los últimos años, sobre todo en SpaceX. De hecho, Blue Origin y otras empresas aeroespaciales la acusaron de tener preferencias y que se fuese complicado crear una competencia justa tras la elección de la compañía de Elon Musk para usar Starship en Artemis. Pero, ahora, la NASA parece dispuesta a confiar en otros proyectos, como New Glenn.

¿Cómo será New Glenn de Blue Origin?

La firma de Bezzos explica en su página web oficial que su New Glenn será "el caballo de batalla para una nueva era". El propósito de la marca es crear un cohete "gigante reutilizable", con una primera etapa diseñada para que pueda usarse en 25 vuelos como mínimo, y que operará como un avión comercial, pero con combustible más limpio, reduciendo el desperdicio y los costos que suponen otros lanzamientos espaciales.

Los ingenieros de Blue Origin están trabajando para que New Glenn disponga de una altura de casi 100 metros y un diámetro de unos siete metros. De este modo, quieren transformarlo en el cohete con mayor capacidad de carga (si se compara con los lanzadores actuales).

Inicialmente, su primer lanzamiento se iba a producir en 2020, pero la pandemia y otros factores han ocasionado retrasos de casi cuatro años. Ahora, la compañía parece que por fin realizará su vuelo de prueba el año que viene y que servirá para llevar a Marte la misión EscaPADE. No obstante, todavía no está nada claro que Blue Origin pueda estar listo para finales de 2024, por lo que hay quien cree que la NASA podría tener que esperar hasta el 2026.

