Lanzamiento del cohete Miura 1, en directo: última hora de la primera misión espacial española

Miura 1, el primer cohete espacial español, despegará por fin este miércoles desde las instalaciones de Cedea en El Arenosillo, Moguer (Huelva). Tras diversos retrasos, el último debido a las condiciones meteorológicas, en unas horas veremos volar esta pieza de ingeniería 'made in Spain'.

Para que el lanzamiento inaugural de Miura 1 sea exitoso, la velocidad del viento en superficie deberá ser inferior a los 20 kilómetros por hora y más arriba deberá estar también calmado y sin tormentas potenciales cerca.

No obstante, incluso si el clima es favorable, la misión todavía podría posponerse. Raúl Torres, cofundador y director de PDL Space, la empresa detrás del cohete, comentó durante la presentación de Miura 1 que "si durante el procedimiento del lanzamiento, que dura unas diez horas, se detecta un mínimo factor de riesgo, se abortará la operativa de ese día y se iniciará de cero en la próxima ventana de vuelo".

Ya es oficial: ¡Por fin MIURA 1 SN1 está listo para volar!



· Nombre de Misión: MIURA 1 SN1 Test Flight

· Ventana de Lanzamiento: 30 de mayo 08:00 / 31 de mayo 10:00 (CET)

Recordamos que Miura 1 es un prototipo de Miura 5, un cohete reutilizable que se espera que sirva a la Agencia Espacial Europea a igualar a otras empresas y agencias espacial. El modelo que se lanza hoy es más pequeño que el definitivo y tendrá menos potencia y menos capacidad de carga.

En esta prueba, Miura 1 transportará 100 kilogramos de carga útil del Centro Alemán de Tecnología Espacial Aplicada y Microgravedad a una altura máxima de 153 kilómetros. Se espera que el cohete alcance una velocidad de hasta 2.700 kilómetros por hora.

Para volver a entrar en la atmósfera terrestre está previsto que la nave despliegue un paracaídas, amortiguando así su caída en el océano. Tras el amerizaje, el equipo de PDL Space recogerá el cohete del agua con un barco.

Si todo sale según lo previsto, Miura 1 se convertirá en uno de los pocos lanzadores espaciales reutilizables, junto a los de SpaceX de Elon Musk y los de Blue Origin de Jeff Bezos. Sus desarrolladores aseguran que se podrá recuperar un 60% de sus componentes.

Habrá que madrugar

La ventana de lanzamiento, es decir, el momento propicio para el despegue, comenzaba este martes a las 8:00 AM, no obstante, todo está previsto para que el 'liftoff' se produzca a partir de las 5:30 horas de hoy, teniendo margen hasta las 10:00 AM.

Este momento histórico se puede ver en directo en el canal de YouTube de la empresa alicantina PLD Space y, desde 20BITS, haremos un seguimiento del evento para que no te pierdas ningún detalle.

