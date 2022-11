La nueva y peligrosa moda de usar IA para aprobar en la Universidad: por qué no quieres que tu futuro médico lo haga

Gracias a las Inteligencias Artificiales, se puede mejorar la productividad y creatividad en muchos trabajos. Aunque algunos entiendan estas tecnologías como sistemas que pueden quitar empleos, también pueden usarse como inspiración, con opciones como DALL·E 2, o para suprimir las tareas repetitivas, por ejemplo.

Sus desarrolladores piensan en las innumerables ventajas que las IA pueden proporcionar al idearlas, sin embargo, también pueden usarse de forma negativa. Según ha publicado Motherboard, algunos estudiantes emplean generadores de texto avanzados como GPT-3 de OpenAI para realizar trabajos académicos universitarios.

Pau Garcia-Milà, conocido por su boletín informativo 'En 1 minuto' y por hablar sobre temas relacionados con la tecnología en redes sociales, ha compartido el estudio que habla del tema. Según muestra en su vídeo, los trabajos realizados por la IA superan las pruebas de plagio y algunos alumnos han llegado a entrenarlas para que imiten su forma de redactar y, así, pasar desapercibidos.

Hay estudiantes que YA están usando herramientas de IA para aprobar asignaturas en la Universidad o escuela sin haber estudiado -ni aprendido- nada, engañando a profesores.



Lo de "se engañan a sí mism@s" ya no sirve: mañana serán jueces, o doctores, o ingenier@s.



¿Qué hacemos? pic.twitter.com/TSAwGBdMqs — Pau Garcia-Milà (@pau) October 24, 2022

Un estudiante de bioquímica, llamado @innovate_rye en Reddit, se justifica para Motherboard diciendo que dichas Inteligencias Artificiales son especialmente útiles en "tareas sencillas que incluyeran respuestas extensas". Él relata un ejemplo de trabajo para el que usó esta tecnología para responder a un ejercicio que pedía cinco cosas buenas y malas de la biotecnología: "Yo le enviaba a la IA una pregunta del tipo ‘¿cuáles son las cinco cosas buenas y malas de la biotecnología?’ y ella generaba una respuesta que me daba un sobresaliente".

El usuario asegura que no usa la Inteligencia Artificial siempre, sino que solo la emplea como apoyo con las tareas que no son tan importantes. "Sigo haciendo mis deberes en las cosas que necesito aprender para aprobar, solo uso la IA para que se encargue de las cosas que no quiero hacer o que me parecen insignificantes", apunta.

No obstante, eso no implica que todos los estudiantes que utilizan IA para sus trabajos académicos sigan su ejemplo y esto podría ser grave en profesiones que tienen nuestras vidas en juego, como los médicos o investigadores de laboratorio.

Kids are using AI to write essays and get straight As pic.twitter.com/i0yyXiVEtU — Peter Yang (@petergyang) September 24, 2022

Las pruebas que demuestran el uso de IA para trabajos

George Veletsianos, titular de la Cátedra de Investigación en Aprendizaje y Tecnología Innovadora de Canadá y profesor asociado de la Universidad Royal Roads, ha sido el encargado de demostrar que los textos creados por GPT-3 se muestran como originales y no como plagios. Esto quiere decir, que los algoritmos más entrenados ya son capaces de crear textos de cero, del mismo modo que ocurre con DALL·E 2 que se inspira en otras ilustraciones, pero crea dibujos propios.

El uso de esta tecnología puede impedir que los alumnos aprendan conocimientos que se enseñan en las carreras (y también en la educación primaria o secundaria). Peter Laffin, instructor de escritura y fundador del programa de tutoría privada Crush the College Essay, ha opinado que este tipo de herramientas solo sirven para aprobar, pero que no ayudan a aprender. Aunque los estudiantes puedan licenciarse con las IAs, si no aprenden durante su etapa académica, no obtendrán empleos de lo que supuestamente han estudiado.

El desarrollo de la IA española que genera textos

Aunque se sepa que hay alumnos que usan GPT-3 para sus trabajos académicos, los textos que la IA son más creíbles en inglés. España cuenta con su propia plataforma generadora de textos que recibe el nombre de redacta.me, creada por Jesús Rivas, que pretende ahorrar a los usuarios un 80% de su tiempo y, así, aumentar su productividad.

La IA española ha sido entrenada con más de 175 billones de parámetros de Internet y es capaz de crear textos originales en español. ¿Será redacta.me la GPT-3 a la que los estudiantes de habla hispana más vagos recurran para hacer sus trabajos académicos? Esperemos que no y que lo usen de forma responsable por los motivos que Peter Laffin ha señalado y de los que hemos hablado anteriormente.

A pesar de que las IAs puedan emplearse para evitar hacer tareas necesarias para el aprendizaje, también pueden ser muy útiles, por lo que dejar de desarrollarlas no es una opción. En el caso de redacta.me, Rivas detalla que cuentan con "muchas plantillas adaptadas a las necesidades específicas de los community managers y copywriters", por lo que, si tenías pensado usarla para trabajos de medicina, posiblemente te lleves una desilusión.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.