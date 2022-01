Kosovo prohíbe minar criptomonedas por la falta de electricidad en el país

El gobierno de Kosovo ha prohibido la minería de criptomonedas para frenar el consumo de electricidad porque están viviendo la peor crisis energética de la última década.

Para crear monedas digitales se necesitan ordenadores potentes y una gran cantidad de energía, por eso, las autoridades identificarán las localidades donde se note la producción de criptomonedas.

A causa de los precios bajos de la energía en Kosovo, bastantes usuarios han encontrado un salida viable para ganar dinero, sin embargo, las autoridades del país han impuesto cortes de electricidad de dos horas diarias para evitar la minería.

Cerca de 10.000 personas trabajan con criptomonedas a pesar de que no hay datos exactos sobre el valor de las transacciones. DW afirma que “la policía confiscó 272 dispositivos utilizados para producir Bitcoin”. La electricidad que se necesitaba equivalía al consumo mensual de 500 viviendas, no obstante, el país no cuenta con ninguna ley que regule el sector de las criptomonedas.

Según informa el diario ARA, a finales de diciembre, Kosovo declaró una situación de emergencia energética durante 60 días -prorrogables a 30 más- ante la preocupante crisis de electricidad que está viviendo el país por la falta de energía y la inestabilidad del sistema de producción y distribución.

Teniendo en cuenta que en el mercado internacional se ha producido un aumento de los precios respecto a la subida de la electricidad, en Kosovo han notado un incremento del consumo a causa de las bajas temperaturas.

