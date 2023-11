Hito tecnológico en el espacio: la Tierra recibe por primera vez un mensaje 'láser' desde más allá de la Luna

La NASA ha realizado un experimento en la sonda Psyche que podría revolucionar la forma en la que nos comunicamos con el espacio. Cuando la nave se encontraba a más de 16 millones de kilómetros de la Tierra, utilizaron una tecnología denominada Sistema de Comunicaciones Ópticas del Espacio Profundo (DSOC son sus siglas en inglés), y obtuvieron resultados que demuestran que es posible tener una comunicación de banda ancha más allá de la Luna.

El DSOC es un instrumento que está instalado en Psyche y que fue capaz de emitir un láser de infrarrojo codificado con información sobre su posición exacta. El destinatario de la señal era una baliza del Telescopio Hale, que se sitúa en el Observatorio Palomar de Caltech (California, Estados Unidos).

¿Qué significa la señal óptica de Psyque para el futuro de la exploración espacial?

La transmisión de datos a cientos de millones de kilómetros de distancia es una tarea complicada que es bastante limitada y puede tardar horas en llegar a la Tierra. Por ejemplo, en el caso de Voyager 1, que se sitúa a unos 23.900 millones de km, las comunicaciones tardan unas 22 horas.

El Sistema de Comunicaciones Ópticas del Espacio Profundo que se puso a prueba en octubre, cuando Psyque se encontraba a una distancia que equivale a 40 veces la distancia entre la Luna y la Tierra (384.400 kilómetros) aproximadamente. El 14 de noviembre, la NASA dio a conocer sus resultados, que permitirá que los astronautas puedan ir más lejos de la Luna y que se comuniquen con más rápido y mejor con nuestro planeta.

Trudy Kortes, directora de Demostraciones Tecnológicas de la NASA, explica que la prueba abre la puerta a "comunicaciones de mayor velocidad a través de las cuales enviar información científica, especialmente, en forma de imágenes y transmisiones de vídeo de alta definición". Por lo que podemos esperar contenido de buena calidad en el caso de que se realicen viajes a Marte.

La misión Psyche llegará a un asteroide homónimo, pero, antes, ha mandado comunicaciones ópticas a una velocidad y resolución nunca vistas a tanta distancia. NASA/JPL-Caltech/ASU

Hasta ahora, no se había conseguido una comunicación vía láser más allá de la órbita terrestre y, por fin, ha sido posible gracias a esta sonda. La demostración de esta tecnología no aporta nuevos datos de la misión Psyche, cuyo objetivo es el asteroide del mismo nombre, donde hay minerales que se estima que podrían venderse por 10.000 billones de dólares, pero los investigadores han trabajado en colaboración con el equipo para garantizar que DSOC no interfería en su funcionamiento.

Una comunicación de banda ancha al espacio

Con los resultados obtenidos desde Psyque, los ingenieros de DSOC han comenzado a trabajar para mejorar su sistema. Ahora, se centran en refinar la tecnología que controla la orientación del láser descendente a bordo del transceptor.

Una vez completen este paso, el proyecto deberá demostrar el mantenimiento de la transmisión de datos de alto ancho de banda desde el Observatorio Palomar a varias distancias de la Tierra.

Según explica el equipo, los datos que llegan lo hacen en forma de bits, que son las unidades de datos más pequeñas que un ordenador puede procesar, codificados en los fotones del láser. El proceso que se seguirá será utilizar un conjunto especial de detectores superconductores de alta eficiencia para detectar fotones para, después, usar nuevas técnicas de procesamiento de señales para extraer los datos de los fotones individuales en el Telescopio Hale.

Este experimento tiene el propósito de probar que es posible alcanzar velocidades de transmisión de datos de 10 a 100 veces mayores que los sistemas de radiofrecuencia de última generación usados actualmente para misiones espaciales. Ahora, se emplean ondas electromagnéticas tanto para las comunicaciones por radio como por láser de infrarrojo y los investigadores proponen luz del infrarrojo cercano que guarden las ondas más estrechas para que se reciban más datos y, por lo tanto, se obtenga una mayor resolución.

