Nelly de Navia, Marketing Manager de Xiaomi: "No somos una marca de móviles, somos un gigante tecnológico"

Xiaomi ha aprovechado el Mobile World Congress para hacer su fiesta grande. La firma tecnológica mostraba el pasado domingo, en el marco de la feria, sus esperados Xiaomi 14 Series, con los que en 20bits ya hemos podido tener un primer contacto.

Asimismo, la compañía lanzaba también su nueva tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 y tres de sus wearables más esperados: Xiaomi Smart Band 8 Pro, Xiaomi Watch S3 y Xiaomi Watch 2.

¿Cuál es el objetivo que persigue Xiaomi con estos nuevos buques insignia? “En España todo el mundo nos conoce. Ahora, con el partnership estratégico con Leica, vamos a llevar nuestro posicionamiento al siguiente nivel”, afirma en una entrevista en exclusiva Nelly de Navia, directora de Marketing de Xiaomi España.

Y añade: “Lo que estamos haciendo ahora es posicionarnos en un mercado muy premium gracias a que podemos poner la mejor cámara del mercado en un móvil directamente en el bolsillo de los usuarios. Esa es nuestra meta y lo que nos diferencia en términos de flagships”.

Pero además de tecnología dentro de los dispositivos, una de las ventajas competitivas de Xiaomi es que tiene todo un ecosistema conectado, el cual se corona con el nuevo Xiaomi SU7, el coche eléctrico de la compañía que se ha mostrado en Mobile World Congress. “No solo somos móviles, somos mucho más”, destaca De Navia, quien cree que, en unos dos años, “cuando los mercados locales estén preparados”, el vehículo se empezará a comercializar en todo el mundo y llegará a España.

Nuestro país es prioritario para Xiaomi. Fue el primero en el que la firma desembarcó en Europa y en el momento de su llegada ya tenía dentro de nuestras fronteras más de 200.000 fans de manera orgánica. Si no tenemos en cuenta Asia, el mercado español “es el número uno para la marca”, asegura la directora de Marketing.

Imagen del Xiaomi SU7 hecha desde la Fira de Barcelona en el Mobile World Congress 2024. 20bits

¿Se quiere alejar Xiaomi de los móviles baratos con productos como el Xiaomi 14 Ultra?

Xiaomi empezó su andadura, especialmente en el mercado español, siendo sinónimo de marca económica. De telefonía móvil con buena tecnología asequible para todos los bolsillos. La compañía ha evolucionado mucho desde entonces y ahora luce bestias como el nuevo Xiaomi 14 Ultra, que puede competir con las primeras marcas del mercado en ventas sin despeinarse.

¿Significa esto que la firma china quiere alejarse de la gama de entrada? La directora de Marketing de Xiaomi España lo tiene claro: “Definitivamente no”, asevera. “Queremos seguir fabricando productos para todo el mundo y dar la mejor tecnología al mejor precio”.

De Navia recuerda que los Redmi Note, su línea de menor gama, son los dispositivos mejor vendidos “no solamente en España, sino en el mundo”, pero que con los nuevos Xiaomi 14 Series demuestran que tienen también “la innovación y la capacidad para tener el mejor flagship del mercado”.

Según datos de Canalys, Xiaomi ocupa el primer puesto en España en número de envíos, incluido en el cuarto trimestre, un periodo importante para el sector por la influencia de picos de venta como el Black Friday o la Navidad.

El Xiaomi 14 Ultra, en su presentación durante Mobile World Congress. 20bits

HyperOS está llamado a ser el corazón de todos los productos de Xiaomi

Como decía, parte del secreto del éxito de Xiaomi se esconde en su visión hiperconectada de la tecnología y en cómo ha sabido crear una red tecnológica cómoda para los usuarios, un ecosistema integrado y que permite una relación natural entre todos sus dispositivos.

Y esto, la clave es HyperOS, el nuevo sistema operativo de la marca cuyo objetivo es ofrecer una experiencia mejorada y unificada.

“Este nuevo sistema operativo centra todos nuestros productos en el ser humano: la persona está conectada con el ecosistema de la domótica, el coche y el móvil. Yo creo que eso es lo que también nos da una ventaja competitiva muy amplia”, dice la portavoz de Xiaomi.

También, agrega, con ese nuevo sistema operativo “la inteligencia artificial viene muy potente”. “Estamos en 2024 y es una de las características que tienes que tener sí o sí para destacar”, apunta De Navia.

El futuro de Xiaomi: la marca hace una declaración de intenciones al mostrar su coche eléctrico en MWC

La directora de Marketing de la compañía en España cree que Xiaomi tiene mucho futuro por delante: “the sky is the limit”, bromea, y sostiene que con las apuestas que está haciendo la firma y la visión de su CEO pueden llegar a ser la tecnológica más importante del mundo y la primera marca en móviles ‘tope de gama’.

Finalmente, De Navia insiste en algo que nos había dicho al principio de la entrevista: Xiaomi no es solo telefonía. “Traer a Mobile World Congress nuestro coche es un punto de inflexión. Es demostrar que no solamente tenemos la tecnología para hacer móviles o dispositivos de nuestro ecosistema conectado, sino que vamos mucho más allá y es un proyecto muy ambicioso. No somos una marca de móviles, somos un gigante tecnológico”, concluye.

