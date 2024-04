China crea un dron multirotor invisible que revolucionará el campo de batalla

DALL-E via Bing Image Creator

La aeronáutica está creciendo a unos niveles espectaculares en estos últimos años, preparando auténticas bestias del combate en el ámbito militar. Uno de los mejores ejemplos que con el que podemos hacer referencia es el nuevo dron de guerra chino, que puede dividirse en distintas partes al alcanzar el espacio aéreo.

Esto refleja el avance y la ambición de China por superar todos los avances tecnológicos de todo el mundo y con este dron de guerra tan sorprendente, podrían cambiar la manera en la que se realiza el combate.

Así es el dron que puede dividirse en el aire

Como decimos, este nuevo dron ha sido desarrollado por un equipo de científicos chinos que puede dividirse en diferentes partes cuando alcanzan el espacio aéreo objetivo. Esto podría crear una mayor facilidad de cara a adentrarse en zonas complejas o tener un mayor número de efectivos gracias a la división del dispositivo.

Según informan desde South China Morning Post, entre las funciones que pueden realizar, se encuentran las de reconocer objetivos, seguirlos, atacarles y también actuar de manera solitaria. Cuentan con una hélice y pueden comunicarse con el resto asumiendo roles muy distintos. Este tipo de tecnología se conoce como la separación aérea.

Shi Zhiwei, profesor de la Universidad Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing (China), ha sido el director de la operación y explica que este proceso consiste en que los drones se separan del dron central y funcionan de manera independiente. Lo que podría formar enjambres para sobrepasar los sistemas de defensa enemigos.

Para el desarrollo de este tipo de tecnología se ha tomado como referencia las semillas de arce, que se transportan por el aire de manera muy fluida y ligera gracias a su particular estructura. Estos drones no tienen un coste elevado de creación, por lo que su entrada en producción no sería compleja. Juntando la fabricación de potentes armas y el bajo coste, la guerra podría cambiar radicalmente.

