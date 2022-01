Si he dado positivo en covid, ¿cuándo debo ponerme la vacuna de refuerzo?

Mientras la nueva variante ómicron se extiende y los contagios por covid siguen aumentando, desde el Gobierno central han informado que llevan varias semanas trabajando en un plan para el abordaje de la evolución del covid-19 similar al de la gripe de cada año.

Asimismo, ante el auge de la demanda, el ejecutivo regulará los precios de los test de antígenos para autodiagnóstico, mientras continúa la estrategia de vacunación con dosis de refuerzo a la población general para hacer frente a ómicron.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad confirmaba que las personas que se contagien de covid tendrán que esperar, como mínimo, cuatro semanas tras el diagnóstico con resultado positivo para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna.

¿Cuál es el periodo de tiempo para recibir otra dosis?

Así lo establece la décima actualización de la 'Estrategia de vacunación frente a covid-19 en España' publicada por Sanidad que indica que, por ahora, la dosis de refuerzo recomendada para personas mayores de 40 años será a partir de los seis meses desde que recibieron la última dosis de una vacuna de ARN mensajero (Pfizer o Moderna) y a partir de los tres meses si la última dosis fue de Janssen o Vaxzevria.

La evidencia actual indica que la reinfección por el covid es excepcional en los seis meses posteriores a la infección natural.

"Se observa que las personas que se vacunan después de haber pasado la infección tienen una respuesta inmune muy elevada y superior a las de personas que no han tenido contacto con el virus", detallan

Por tanto, las personas de 65 años o menos en las que está indicada una dosis de refuerzo y que tras una pauta completa de vacunación se contagien por covid, podrán recibir esta dosis adicional a partir de las cuatro semanas tras el positivo, si es que les corresponde por edad.

🔊 Si tienes 65 años o menos y has dado positivo en COVID19 con pauta completa de vacunación, puedes recibir vacuna de recuerdo si han pasado 4 semanas tras el positivo y...



✔️ 6 meses desde que completaste la pauta con Pfizer o Moderna o 3 meses si fue con Janssen o AstraZeneca — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) January 5, 2022

Sin embargo, algunos expertos cuestionan la utilidad de esta dosis de refuerzo cuatro semanas después de haber pasado la enfermedad. Así lo señalaba el doctor Cesar Carballo, quien exponía que esta medida se había realizado "sin control, sin estrategia y sin aval científico".

"Desde el punto de vista inmunológico no tiene sentido", señala al diario El País Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología. "Tras la vacunación, una infección por ómicron es como una nueva dosis, pero más completa, porque no solo nos exponemos a una parte del virus, como con la inyección, sino a todos sus antígenos. Semanas después el organismo tiene anticuerpos efectivos. No por dar una y otra dosis hasta el infinito sin espaciamiento de tiempo vamos a conseguir una mejor protección", subraya.