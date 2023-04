Qué son las personas tetracrómatas (y cómo puedo saber si yo lo soy)

La realidad y sus millones de colores. Sabemos que no todos los animales vemos igual: de los delfines, las ballenas, los murciélagos o los hámsteres, que solo ven en blanco y negro, al águila (que puede ver unas ocho veces más que nosotros) o el buho (la mejor visión nocturna). Pero es que incluso entre los seres humanos hay diferencias.

No todos vemos el mismo número de colores. Podríamos decir que estadísticamente hablando hay una vista normal, una deficiente y una privilegiada. La gran mayoría de los hombres y mujeres son tricrómatas. Luego, en los extremos, hay un grupo con una vista menos rica, los dicrómatas, y otro con la mejor vista, los tetracrómatas.

Conos y bastones

Antes, para describir cómo de bien o mal ven todos ellos, sepamos cómo vemos los colores. Es gracias a los conos del ojo. Son células fotosensibles que se encuentran situadas en la retina y son las responsables de la percepción del color. Hay tres tipos de conos: los que son sensibles a la luz roja, los sensibles a la luz azul y los sensibles a la luz verde.

Los humanos contamos con un segundo tipo de fotorreceptores que se estimulan con la luz. Son los bastones, que son tan sensibles que pueden responder a un solo fotón. Son las células que nos ayudan a ver por la noche o cuando hay poca luz.

El espectro visible a la radiación lumínica

La ciencia llama espectro visible a la radiación lumínica que perciben nuestros fotorreceptores. En realidad, no vemos mucho. No podemos ver cosas que están a nuestro alrededor como el ultravioleta, los infrarrojos, los rayos gamma, los rayos X o las microondas. Están más allá de la capacidad evolutiva de nuestros ojos.

Nuestros conos y bastones perciben una franja muy estrecha del total del espectro electromagnético: las longitudes de onda que van desde los 400 nanómetros de amplitud (lo vemos como color morado) hasta los 750 nanómetros (el rojo).

La mayoría percibe alrededor de un millón de tonalidades distintas. Son personas tricromáticas, es decir, tienen tres tipos de conos. De ese modo son capaces de ver todas las combinaciones resultantes de los tres colores primarios: verde, rojo y azul. Pueden apreciar hasta 2,5 millones de tonalidades de color.

Cuando miramos un objeto, lo vemos de un color determinado porque, por sus características fisicoquímicas, absorbe unas longitudes de onda del espectro visible y refleja otras"

A los conos que responden a las ondas más largas de nuestro espectro visible los llamamos conos para el rojo. Los que se estimulan con las ondas medias son los conos para el verde y los que responden a las ondas más estrechas son los conos para el azul.

"Cuando miramos un objeto, lo vemos de un color determinado porque, por sus características fisicoquímicas, absorbe unas longitudes de onda del espectro visible y refleja otras. Éstas últimas son las que llegan a nuestros fotorreceptores y estimulan a los conos correspondientes", explica Conchi Lillo, investigadora de patologías visuales y profesora titular de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca.

Dicrómatas y tetracrómatas

Frente a la mayoría de tricromáticos, los dicromáticos solo tienen dos tipos de conos en la reina. Estas personas tienen problemas para percibir el rojo, el verde y menos frecuentemente el azul. En cambio, las personas tetracromáticas tienen cuatro tipos distintos de conos y de ese modo pueden distinguir hasta 100 millones de tonalidades.

Que seamos o no tetracrómatas depende de la genética. En personas con dos cromosomas X (la mayoría mujeres) se ha visto que las mutaciones en una de las copias de los genes para distinguir el verde o el rojo en uno de los cromosomas X puede producir un cuarto tipo de cono.

Se debe a que estos tetracrómatas cuentan con una copia de la proteína correcta y otra copia de la mutada en ese cuarto tipo de cono. Si las dos proteínas que se generan, la correcta y la mutada, funcionan adecuadamente, este "cono de más" les permite tener una visión cromática extraordinaria, detalla Lillo.

¿Cómo puedo saber si soy tetracrómata?

Dado que las personas con dos cromosomas X son en su mayoría mujeres, se piensa que la visión tetracromática es una condición exclusiva de las mujeres. No obstante, los investigadores no pueden descartar totalmente la posibilidad de que un pequeño porcentaje de hombres también haya heredado este tipo privilegiado de visión.

Por ahora, la visión tetracromática es una condición exclusiva de las mujeres

En cualquier caso, no existe un test oficial de tetracromacia. Además con los medios actuales es imposible hacer estos test online, ya que las pantallas digitales se basan en tecnología RGB que es un sistema tricrómata de representación del color, recuerda el optometrista Daniel Aznar Granados desde su web Control de miopia.

¿Cuánta gente tetracrómata hay?

Según estudios de la Universidad de Newcastle, pocos seres humanos, básicamente mujeres, podrían ser portadores de ese cuarto cono, pero hasta el momento se han encontrado a muy pocas. En esta universidad inglesa mantienen la investigación y un portal con sus resultados: Tetrachromacy Project.

Para la profesora Lillo, la cuestión es difícil de evaluar. No obstante, menciona estudios que indican que del 12 al 50% de las personas con cromosomas XX y hasta el 8% de las XY podrían ser tetracrómatas.

La persona con la mejor vista del mundo

La persona más conocida por tener visión tetracromática es la artista australiana Concetta Antico. Fue profesora de arte y llevaba a sus alumnos al parque para una lección de arte. Una vez allí solía preguntarles acerca de los distintos matices de colores que ella podía distinguir.

"Les decía, 'Miren la luz en el agua: ¿pueden ver el rosado que reluce a través de la roca? ¿Pueden ver el rojo en el borde de esa hoja?'", le contó a la BBC en 2014. Ellos asentían con la cabeza.

Pero pasado el tiempo Antico comprendió que lo hacían por cortesía. En realidad, sus alumnos no distinguían los colores que ella veía tan vívidamente. "Me sorprendí mucho cuando me di cuenta de lo que los otros no son capaces de ver", dijo la artista.