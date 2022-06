Por qué no deberías orinar en la ducha, explicado por varias doctoras

Orinar o no en la ducha es uno de los debates sobre los que no hay un consenso entre los expertos. Los partidarios de hacerlo defienden fundamentalmente razones medioambientales por el ahorro de agua que supone, ya que cada vez que se tira de la cisterna se pierden seis litros de agua. Contraria a esta opinión es la doctora Teresa Irwin, quien sostiene que orinar en la ducha puede causar, a la larga, serios problemas de salud.

Esta uroginecóloga ha explicado a través de su canal de TikTok los motivos por los que no es tan aconsejable esta práctica, y el motivo principal es el sonido.

"No querrás hacerlo todo el tiempo porque lo que sucede es que cada vez que escuchas el sonido del agua, tu vejiga querrá orinar, porque está acostumbrada a escuchar el sonido del agua en la ducha", defiende la doctora Irwin en TikTok.

Del mismo modo, prosigue esta doctora, "cada vez que te laves las manos, laves los platos, tu vejiga estará salivando, por así decirlo, porque quiere ir a orinar", agrega.

Otra especialista, la doctora Alicia Jeffrey-Thomas, también ha explicado a través de TikTok los problemas de salud que podrían derivarse de la práctica habitual de orinar en la ducha, especialmente en mujeres.

"Si orinas en la ducha o abres el grifo, o abres la ducha y luego te sientas en el inodoro para orinar mientras el agua corre, estás creando una asociación en tu cerebro entre el sonido del agua corriendo y la necesidad de orinar", comienza explicando.

Combinando esto "con una disfunción del suelo pélvico, ya sea ahora o en el futuro, esto puede conducir a algunos problemas de escapes de orina cuando escuches correr el agua fuera de la ducha", añade esta experta.

En este sentido, la doctora Jeffrey-Thomas incide en que "a quienes se nos asignó el sexo femenino al nacer y tenemos esa anatomía no fuimos diseñados para orinar de pie".

Por otro lado, esta doctora también explica por qué tirar de la cadena no te da ganas de orinar: "Cuando se tira de la cadena del inodoro, ya has orinado, por lo que no está creando esa asociación", ha dicho en respuesta a un comentario en la red social.