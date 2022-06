¿Por qué duele la regla? Expertos explican cómo identificar cuándo puede haber un problema más grave

La inclusión por parte del Gobierno de las bajas laborales por menstruaciones dolorosas en el proyecto de ley de seguridad sexual y reproductiva ha hecho más visible la realidad de un número importante de mujeres (y de personas trans), que padecen dolores y molestias importantes durante este proceso corporal.

Recordando que esta ley aún debe ser ratificada por el Congreso de los Diputados (y que ya a día de hoy es posible solicitar una baja médica por este motivo, si bien queda a criterio del médico de cabecera evaluar si el dolor justifica la baja), es interesante preguntarse si el dolor menstrual es algo normal, por qué se produce y cuándo debería ser motivo de preocupación.

"Uno de los problemas más comunes de las mujeres"

"La regla dolorosa, también llamada dismenorrea, es uno de los problemas más comunes de las mujeres", explica a 20minutos la doctora Gema Melgar, divulgadora en el portal especializado Aula Ginecología: "Muchas comienzan a sentirlo en la adolescencia, generalmente tras cuatro o cinco años de haber empezado a tener la regla, y suelen volverse menos dolorosas según va aumentando la edad de la mujer".

El dolor de la dismenorrea, cuenta, tiene una serie de características propias: "Suele ser un dolor que viene y va, tipo calambre, en la parte baja del abdomen y sobre el pubis; y también puede afectar a la espalda o a los muslos. Normalmente empieza con la regla o justo antes y va disminuyendo gradualmente en los siguientes uno a tres días".

La gravedad de la misma es diferente en cada mujer que lo padece. Según desarrolla: "La intensidad varía mucho, desde casos leves hasta otros incapacitantes, dificultando las actividades de la vida diaria".

Tal y como comenta esta experta, hay una serie de síntomas que pueden ir asociados a este tipo de dolor: náuseas, diarrea, cansancio, cefaleas y sensación de hinchazón abdominal.

"Que sea frecuente no debe impedirnos buscar soluciones"

Como decíamos, la dismenorrea es un trastorno muy frecuente. No obstante, el doctor Juan Modesto, también divulgador en Aula Ginecología, argumenta que el hecho de que sea habitual no debe hacer que lo consideremos normal: "Es verdad que a muchas mujeres les duele. Pero esto no quiere decir que sea normal; que sea muy frecuente no quiere decir que debamos catalogarlo como tal y pasarlo por alto", defiende.

"Que sea frecuente no debe impedirnos buscar soluciones que eliminen o que al menos nos ayuden a mitigar este dolor", apostilla.

Para ello, es necesario indagar en las causas de la dismenorrea. Este experto expone que "la regla duele porque se producen unas sustancias, las prostaglandinas, encargadas de producir dolor y contracciones en el útero".

En algunas mujeres, además, se dan otras condiciones que empeoran los síntomas: "la endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico o la enfermedad inflamatoria pélvica son entidades que pueden agravar o acentuar este dolor de regla".

"En la endometriosis", detalla por su parte Melgar, "el tejido que debería estar sólo en el interior del útero (lo que llamamos el endometrio) va a crecer también fuera del útero, y lo que va a pasar durante la regla es que este tejido va a ocasionar sangrados en otros lugares en los que no debería haberlos, como los ovarios, e incluso en otros órganos como el intestino o la vejiga, provocando dolor".

"Debemos ir al médico si el dolor no se va con analgésicos"

Otra cuestión es cuando el dolor está directamente provocado por otra patología más grave. Y es que hay varias condiciones que pueden provocar este tipo de síntomas (sangrado vaginal y dolor abdominal), como diferentes infecciones uterinas, abortos espontáneos, pólipos endometriales o cáncer endometrial. Algunas de ellas pueden tener graves consecuencias.

"Se recomienda acudir al médico", dice Modesto, "cuando el dolor de regla no se pasa con los analgésicos habituales; cuando el dolor en lugar de ir a menos o de mantenerse estable en el tiempo va empeorando con las semanas y los meses; cuando el dolor aparece no solo en la regla sino también fuera de la misma; cuando aparece dolor durante las relaciones sexuales; o si aparece flujo maloliente, fiebre o cualquier síntoma que parezca un poco extraño".

En estos casos, "el médico será el que os diga si los síntomas son habituales o no en el dolor de regla. En ocasiones, con una buena exploración y una buena historia clínica va a ser suficiente; pero también podrían ser necesarias pruebas adicionales, como la ecografía transvaginal o, si sospechamos que puede haber alguna infección, los cultivos", desarrolla.

"Existen tratamientos no farmacológicos"

Siempre que detrás del dolor no haya otra causa (en cuyo caso será necesario atajarla), hay una serie de estrategias comunes que pueden ayudar a aliviar este dolor. Según afirma Melgar, "se pueden tomar analgésicos recetados por el médico como ibuprofeno o naproxeno, tan pronto como se esté iniciando el dolor (para que sean más efectivos) y durante dos o tres días".

"También existen tratamientos no farmacológicos que pueden no ser tan efectivos pero que pueden reducir el dolor y se pueden combinar con los analgésicos, como aplicar calor en la parte baja del vientre", apunta la experta. "Y el ejercicio físico parece reducir los síntomas menstruales además de aportar muchos otros beneficios, por lo que está super recomendado".

En ocasiones, y aún tratándose de dismenorrea (y no de otra afección más grave), esto podría no ser suficiente. "Si a pesar de los analgésicos el dolor persiste", arranca Melgar, "es preferible acudir al ginecólogo para realizar un estudio y así si existe una causa que produzca el dolor intentar subsanar el problema".

"Por ejemplo, los anticonceptivos son muy efectivos en cualquier forma de administración (píldora, anillo, parche, mini píldora, DIU hormonal, implante...) ya que trabajan adelgazando el endometrio, que es donde se forman las prostaglandinas, reduciendo así el dolor", concluye. "Y en casos de endometriosis que no responden a tratamiento, se pueden administrar análogos de GNRH, que lo que hacen es simular una menopausia".