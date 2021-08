Qué pasa si comes pimientos cada día

Los pimientos son uno de los alimentos que más presentes están en nuestra gastronomía. Sin necesidad de pensar mucho, son decenas las recetas en las que se puede encontrar este ingrediente, que condimenta y un toque de sabor a cualquier plato.

Sin embargo, las funciones del pimiento en la gastronomía mediterránea no solamente es la de dar sabor, ya que comer los pimientos asados, rellenos, en el gazpacho, en un sofrito, en el pisto o en cualquier otra receta va aportar grandes beneficios para la salud.

Los beneficios de comer pimiento: propiedades nutricionales

En primer lugar, hay que saber que el pimiento se puede encontrar, dependiendo de su estado de maduración, de color verde, rojo o amarillo. Su estado óptimo para la recolección y el consumo es entre el mes de octubre y el mes de junio, aunque algunas variedades se recolectan en el mes de septiembre.

Teniendo esto en cuenta y ya pasando a los beneficios que supone el hecho de incluir el pimiento en la dieta, hay que saber que el pimiento es una verdura de bajo contenido energético, como la mayoría de ellas, tal y como indican desde la Fundación Española de Nutrición (FEN).

De hecho, su principal componente es el agua, que supone un total de 89,4 gramos por cada 100 gramos de producto. Esto hace que el aporte calórico sea bajo, concretamente, de 40 kcal por cada 100 gramos de pimiento.

Sin embargo, al agua le sigue en la composición las proteínas y los hidratos de carbono. Eso sí, dependiendo de la variedad: el pimiento rojo casi duplica la cantidad de hidratos de carbono de los pimientos verdes.

Por otro lado, hay que destacar el alto contenido en vitamina C y B6 que hace que una ración de pimiento morrón aporte hasta el 135% de las ingestas recomendadas de vitamina C. Así, duplica el contenido de vitamina C de las naranjas, un fruto que tiene mucha fama de ser rico en esta vitamina.

Por último, es destacable el contenido de vitamina A , que en un pimiento morrón destaca mayoritariamente por los b-carotenos: 2.220 μg por cada 100 gramos de porción comestible en pimiento cocido.