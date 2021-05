Investigadores descubren que la dieta DASH reduce los marcadores de lesión cardíaca, tensión e inflamación

Una nueva investigación ha determinado que la famosa dieta DASH tiene efectos beneficiosos sobre los biomarcadores cardiovaculares, indicadores medibles de la salud cardiovascular en la sangre, con el objetivo de conocer el impacto que la dieta tiene directamente sobre la lesión cardíaca, la tensión y la inflamación.

El estudio, que ha sido publicado por el Centro Médico Beth Israel Deaconess (BIDMC), en Estados Unidos, y publicado en la revista científica Journal of the American College of Cardiology, analizó muestras de sangre de participantes en ensayos clínicos que seguían regímenes dietéticos estrictos.

Esto dio como resultado que una dieta de probada eficacia para reducir la presión arterial elevada, conocida como dieta DASH, reduce la inflamación, además de demostrar que la dieta DASH, sola o junto con una dieta baja en sodio, reduce las lesiones y el esfuerzo del corazón, tal y como recoge Infosalus.

"Las intervenciones dietéticas pueden mejorar los factores de riesgo cardiovascular en un período de tiempo relativamente corto"

"Nuestro estudio representa una de las pruebas más sólidas de que la dieta influye directamente en el daño cardíaco, y nuestros hallazgos muestran que las intervenciones dietéticas pueden mejorar los factores de riesgo cardiovascular en un período de tiempo relativamente corto", destaca el autor del estudio Stephen Juraschek, profesor asistente de medicina en el BIDMC y la Escuela de Medicina de Harvard (HMS), según recoge el mismo medio.

Concretamente, los resultados del ensayo concluyeron que los participantes que habían seguido la dieta disminuían en un 18% y un 13% los biomarcadores relacionados con el daño cardíaco y la inflamación, respectivamente. Además, los que combinaron la dieta DASH con una reducción de sodio experimentaron mayores reducciones en los biomarcadores de daño y estrés, un 20% y 23% por ciento, respectivamente.

La dieta DASH se centra en aumentar el consumo de frutas, verduras, productos lácteos bajos en grasa, cereales integrales, aves de corral, pescado y frutos secos, dejando de lado otros productos menos saludables, como los que poseen grasas saturadas, grasa total o colesterol, como la carne roja, los dulces y las bebidas con azúcar.