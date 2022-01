Los médicos de familia: "Se retransmiten en directo cifras récord de contagios sin aclarar que la mitad son asintomáticos"

España y el mundo siguen subidas a la sexta ola del coronavirus, cuya cresta parece que aún no hemos alcanzado, por culpa del impulso que ha supuesto la variante ómicron, mucho más contagiosa, y que ha hecho que se disparen los casos en todo el planeta.

Pero pese a ello, ya hay voces de expertos que creen que la situación dista mucho de la del año pasado y el anterior y que convendría adoptar ya la normalidad previa a la pandemia.

Es la postura de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), que ha publicado en su portal un ilustrativo artículo titulado Hacia el fin de la excepcionalidad, en el que plantea incluso el fin de todas las restricciones.

En su artículo, la SEMFYC explica que el virus "no va a desaparecer": "El escenario más probable es que el SARS-CoV-2 conviva con nosotros durante muchos años", dicen los médicos de cabecera, aunque no saben si vendrá en olas, si presentará una endemia estacional en los meses de frío, como muchos virus respiratorios o incluso, aunque poco probable, que acabe desapareciendo.

Según los médicos de familia, "la variante ómicron podría representar un paso en la evolución de SARS-CoV-2 hacia un coronavirus catarral".

Por ello creen que "lo esperable sería que, una vez vacunadas las personas vulnerables, todos nos contagiemos múltiples veces en nuestros repetidos contactos con el virus, y que este hecho vaya mejorando nuestra inmunidad tanto individual como colectiva".

En su artículo, la SEMFYC habla también de la importancia de las vacunas, que "han demostrado ser muy efectivas para la prevención de la enfermedad grave" y que "han arrojado una efectividad que pocos habríamos imaginado unos meses atrás".

"Como profesionales sanitarios, debemos intentar convencer a todas las personas de riesgo de que se vacunen, muy especialmente a aquellas que aún no se han infectado", reflexionan los médicos de cabecera.

Pero introduce un matiz: "A la gente joven y sana se les debe ofrecer la vacuna, pero vacunarlos no debe ser una prioridad del sistema de salud; en este caso hay que introducir valoraciones de beneficio-riesgo y de número de personas a vacunar para evitar una hospitalización o muerte".

La SEMFYC cree que "necesitamos más estudios para aclarar a quién deben administrarse, cada cuánto tiempo, y si sería conveniente hacerlo con vacunas adaptadas a las nuevas variantes", pero añaden que las vacunas de refuerzo deberían "reservarse para las poblaciones más vulnerables".

Los médicos de cabecera recuerdan que "vacunar a toda la población, incluyendo a la de muy bajo riesgo y la infantil, no va a evitar la circulación del virus" y que "no se debe presionar a nadie para que se vacune en aras de un beneficio colectivo que no sabemos hasta qué punto existe y cuánto tiempo podría durar".

Por eso, creen que medidas como el certificado Covid "carecen de evidencia científica sobre su utilidad en la disminución de contagios y casos graves".

Cómo comunicar

En su artículo, la SEMFYC se muestra muy crítica con Gobierno, medios de comunicación y "expertos en Covid" por cómo están tratando los datos en esta sexta ola del coronavirus y los acusa de seguir "usando el miedo como estrategia comunicativa".

"Se retransmiten en directo cifras récord de contagios sin aclarar que la mitad son asintomáticos y que la inmunidad conseguida y la llegada de ómicron han roto por completo la relación entre contagios, enfermos, ingresos y muertes", denuncian los médicos de cabecera.

"Tenemos que dejar de contar y reportar el número de infecciones diarias, que ya no tienen ningún interés", dicen. "Lo importante siempre deberían haber sido las defunciones, y en este sentido nunca volveremos a la situación catastrófica de marzo y abril de 2020", añaden los doctores.

"La pandemia no acabará cuando no haya defunciones, sino cuando los medios y gobiernos les den el mismo tratamiento que al resto de causas", reflexionan los médicos de cabecera.

La SEMFYC cree que "ha habido tiempo suficiente para elaborar planes de contingencia que permitan ampliar la capacidad hospitalaria del sistema público de forma rápida si fuera necesario; no podemos colapsar la Atención Primaria indefinidamente y seguir hipotecando la vida social y económica del país para evitar un hipotético colapso hospitalario en el futuro".

Los médicos de cabecera mandan también un mensaje a la sociedad: "Contagiarse o contagiar un virus respiratorio no es culpa de nadie. Si los casos suben, no es porque 'nos hayamos relajado' o porque 'nos portemos mal' (...)Los gobiernos no pueden traspasar a los ciudadanos sus responsabilidades en estos ámbitos".

Recuperar ya la vieja normalidad

Los médicos de cabecera dan un paso más en su reflexión y plantan ya la recuperación de la vieja normalidad, es decir, la de 2019, y acabar con las medidas restrictivas: "En el momento actual ya no tiene sentido mantenerlas y debe planificarse su eliminación, empezando por la absurda recuperación de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios exteriores".

"Los gobiernos deben centrar sus esfuerzos en proteger a las personas más vulnerables en lugar de tratar de frenar, probablemente con poco éxito, la circulación del virus a nivel poblacional, circulación que, por otra parte, sabemos que mejora nuestra inmunidad", dice la SEMFYC.

El mensaje de los médicos de familia no puede ser más claro: "Debemos recuperar cuanto antes la 'vieja' normalidad, es decir, la vida como la conocíamos antes de marzo de 2020: sin mascarillas ni limitaciones de la interacción social".

Añaden, sobre las posibles medidas que se puedan tomar en el ámbito escolar que "a menudo lo prudente es no hacer nada".

Se acabaron los rastreos

Respecto al papel de la atención primaria, los médicos de familia piden que "dejemos de visitar y testar a personas sanas con síntomas menores, dejemos de rastrear y testar a sus contactos, abandonemos los aislamientos y las cuarentenas".

"El objetivo debe ser tratar la Covid como hacemos con la gripe: diagnóstico clínico y recomendaciones generales sobre autocuidado y prevención de contagios a personas vulnerables".

"Ni el sistema de salud ni la sociedad en su conjunto pueden permitirse continuar testando a personas asintomáticas o con síntomas leves y aislando a todos los positivos", dice el artículo de la SEMFYC.

"Debemos acabar con la excepcionalidad: la Covid-19 debe ser tratada como el resto de enfermedades", concluyen, porque "la inmunidad adquirida y la llegada de ómicron así lo permiten".