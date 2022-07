Todo lo que tienes que saber para prepararte para una vasectomía

©[Ron Lach de Pexels] via Canva.com.

Muchos hombres recurren a la vasectomía como método de control natal, especialmente a partir de cierta edad. Se trata de una forma de anticoncepción cómoda y normalmente reversible, que sólo requiere de un procedimiento quirúrgico rápido y seguro.

En esencia, consiste en la sección y ligadura de los conductos deferentes, por los que transcurren normalmente los espermatozoides para mezclarse con el líquido seminal. De esta manera, el semen eyaculado no contiene espermatozoides, con lo que no es posible el embarazo.

Antes de la operación

Aunque se trata de una operación corta y, como decimos, muy segura, existe siempre una serie de recomendaciones que debemos observar antes de entrar al quirófano para garantizar la máxima seguridad y éxito del procedimiento.

Por ejemplo, se recomienda evitar fumar o beber alcohol al menos en las 48 horas previas a la operación, ya que ambas sustancias pueden afectar al funcionamiento del sistema circulatorio, potencialmente dificultando y alargando la recuperación.

De la misma manera, y tal y como es habitual en cualquier operación, siempre se recomienda no comer ni beber nada en las ocho horas inmediatamente anteriores al procedimiento.

Después de la operación

En la mayoría de los casos sólo es necesario descansar durante un par de días después de la operación de la vasectomía. Sí que es cierto que se recomienda evitar realizar grandes esfuerzos físicos al menos durante una semana después.

Por otra parte, se recomienda esperar al menos una semana antes de mantener de nuevo relaciones sexuales, más tiempo si se experimenta alguna molestia.

Es muy importante, también, tener en cuenta que la vasectomía no empieza a operar inmediatamente como método anticonceptivo; más o menos, se tardan unos tres meses tras la operación para que el semen eyaculado deje de contener espermatozoides. En cualquier caso, tendrá que ser el médico quien, mediante un análisis del semen, confirme que se pueden mantener relaciones sexuales sin emplear otro método anticonceptivo con la seguridad de que no se va a producir un embarazo no deseado.