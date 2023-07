¿Hasta qué punto el Satisfyer puede alterar la sensibilidad del clítoris? Expertos alertan de que "no es bueno para el cuerpo"

La Universidad de Cantabria alerta sobre el uso de succionadores de clítoris, como es el caso del ya famoso Satisfyer. Se trata de un juguete sexual que llegó a España en 2021 para explorar el placer de la mujer y llegar al orgasmo femenino y que agotó su stock en pocos meses. Sin embargo, en un curso que estudia la aplicación de la fisioterapia en los trastornos sexuales, impartido en Torrelavega bajo la dirección de Érika Riesgo, fisioterapeuta del Hospital Sierrallana, algunos expertos han señalado que el uso de este aparato sexual puede ser contraproducente.

Pero, ¿cuál sería el motivo? Pues bien, la fisioterapeuta del Centro de Salud Dobra de Torrelavega, Concepción Pérez Castro, ha señalado que "el succionador de clítoris hace que lleguemos al orgasmo muy rápido y es corto en el tiempo, pero lo que nosotros intentamos es llegar a un orgasmo duradero en el tiempo. Si conseguimos un orgasmo muy rápido, al final no es bueno para el cuerpo, por eso justo no es lo que nosotros recomendamos".

Para entender mejor esta afirmación, es importante tener en cuenta que el succionador emite ondas expansivas y pulsaciones que, sin llegar a tocar el clítoris, hacen llegar al orgasmo con mucha facilidad y en muy poco tiempo. En su lugar, los expertos consideran que hay que buscar estímulos visuales y táctiles, jugar con la estimulación o emplear el uso de aceites para conseguir el orgasmo y dejar de lado los juguetes sexuales que pueden conducir a una falsa percepción del placer. En cualquier caso, la experta señala el cerebro y la cabeza como el punto en el que se encuentra el orgasmo por lo que la labor de la fisiosexología es "estimular, erotizar distintas zonas del cuerpo para volver a conseguir el placer".

¿Qué pasa si usas mucho el Satisfyer?

Un estudio publicado en 2009 por la revista especializada Journal of Sexual Medicine, desveló que el 71% de las mujeres que usaban vibrador nunca habían sufrido efectos secundarios negativos como irritación, desgarros, inflamación o entumecimiento genital. Solo el 16% aseguraba haber sentido entumecimiento genital transitorio y el 0,5% afirmó que se había prolongado más de un día. Por tanto, no es posible dañar la vagina y/o el clítoris empleando un vibrador o succionador. Como mucho, podría insensibilizarse durante un tiempo tras una sesión prolongada.

¿El succionador de clítoris puede crear adicción?

La sexóloga Gigi Engle, autora de All the F*cking Mistakes: A Guide to Sex, Love and Life, considera que se trata simplemente de un mito que se sigue perpetuando para estigmatizar la sexualidad femenina. Puede ocurrir, sin embargo, que las mujeres que utilizan vibradores y succionadores con frecuencia estén acostumbradas a llegar de al orgasmo de forma muy rápida y tengan expectativas irreales sobre la facilidad de llegar al clímax con la masturbación manual, la penetración o el sexo oral.

Lo ideal sería, por tanto, alternar la forma de llegar al orgasmo para no depender solo de una. A esto habría que añadir que cualquier juguete sexual se convierte también en una estupenda opción para dar una nueva chispa a la relación de pareja y buscar el placer mutuo.

¿Genera dependencia emocional?

Más que una adicción física al succionador podría crearse, en determinadas situaciones, un vínculo psicológico. Si se utilizan siempre para masturbarse o cuando se mantienen relaciones sexuales con la pareja, algunas mujeres se sentirán tentadas a creer que no pueden llegar al orgasmo sin él y originar una dependencia mental. Hay que desterrar este pensamiento que puede tener que ver, en realidad, con estar más pendiente de complacer al hombre que del disfrute propio, a sentirse más desinhibidas estando solas o por falta de desconocimiento del propio cuerpo.

Estos son los beneficios del Satisfyer en mujeres

Estas son algunas de las múltiples ventajas de su uso regular: