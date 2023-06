La longitud del pene podría estar directamente relacionada con el tamaño de la nariz, según un estudio

Por extraño que pueda resultar, parece ser que el tamaño de la nariz y el del pene de los varones en erección podrían estar relacionados. Esta es la conclusión a la que ha llegado un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad surcoreana de Ulsan que pretendía comprobar los resultados de otro trabajo japonés del año 2021.

Una relación medidada por hormonas

Concretamente, los autores de este trabajo, publicado en la revista científica Translational Andrology & Urology reclutaron a 1.160 hombres sanos y midieron la longitud de su nariz (desde la esquina del ojo hasta la parte inferior de cada fosa nasal) y de su pene flácido estirado, lo que se considera un método válido para comprobar el tamaño del pene en erección.

De esta manera, verificaron la relación documentada por la investigación japonesa (que se llevó a cabo sobre cadáveres y que encontró que los hombres con una nariz de en torno a los 4,5 cm tenían una longitud media del pene de unos 10cm, mientras que aquellos con una nariz de unos 5,5 cm alcanzaban los 13cm).

Más allá de una relación estadística, los autores de este estudio creen que estos datos revelan una serie de cuestiones importantes. Según afirman, el hecho de que exista una relación entre el tamaño del pene y otros rasgos corporales tales como la longitud nasal implica que estos parámetros podrían venir determinados desde antes del nacimiento.

Específicamente, teorizan que tanto la longitud del pene como la de la nariz podrían venir determinadas por aspectos como los niveles de determinadas hormonas (como la testosterona, principal hormona sexual masculina) en el vientre materno.

Por tanto, estos investigadores creen que su estudio puede servir de base en el futuro para explicar los patrones de crecimiento de los rasgos faciales y el pene y su relación con las diferentes hormonas que intervienen en el desarrollo de las personas a través de sus diferentes fases.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Hong S, Choi W, Lee KW, Lee YT, Kwon T. Penile length and circumference: are they related to nose size? Transl Androl Urol. (2023) DOI: 10.21037/tau-22-869