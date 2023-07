El simple truco avalado por la ciencia que puede potenciar el aprendizaje y la memoria

¿Alguna vez has sentido que tu rendimiento laboral o en los estudios varía cuando trabajas 'bajo presión'? Es algo normal; al fin y al cabo, la motivación que hay detrás de una determinada tarea afecta al modo en el que el cerebro humano la afronta.

Investigando más a fondo estas diferencias, un grupo de investigadores ha encontrado que cambiar de un marco mental de alta presión a uno de curiosidad podría ayudar a mejorar ciertos parámetros del rendimiento cognitivo, tales como la memoria, en detrimento de otros. Este hallazgo podría ofrecer una valiosa clave a la hora de diseñar técnicas que ayuden a mejorar los resultados en diversas tareas, por ejemplo, del ámbito laboral o educativo.

Cuestión de contexto

La conclusión se basa en un experimento descrito en el artículo publicado al respecto en el medio especializado Proceedings of the National Academy of Sciences , en el cual los autores tomaron 420 participantes adultos, los dividieron en dos grupos y les asignaron un mismo juego con dos contextos diferentes.

Dicho juego consistía en recordar las pinturas mostradas en un museo virtual y estimar en qué lugares se encontraban las más caras. La diferencia es que uno de ellos debía imaginar que era un ladrón explorando dicho museo con el fin de planear un robo, mientras que el segundo debía imaginar que estaba llevando a cabo el robo en ese momento.

Tal y como reportan estos investigadores, el grupo que estaba planeando el golpe con antelación obtuvo mejores puntuaciones en el apartado de la memoria que el que estaba cometiendo el robo. Esta diferencia se acentuaba con el paso de un día. Por el contrario, el grupo 'urgente' tuvo mejores resultados a la hora de adivinar las posiciones de los objetos más valiosos.

Diferentes estrategias para diferentes fines

La idea que subyacía a este diseño experimental era comprobar el efecto que tenía sobre el rendimiento cambiar a los participantes de un punto de partida de urgencia (los que debían imaginar que estaban llevando a cabo el golpe en ese momento) a uno de curiosidad (los que estaban planeando dicho robo).

Lo que dedujeron es que una estrategia de urgencia puede estar más indicada para aquellas tareas que requieran una mejor atención en un momento determinado, mientras que una estrategia de curiosidad puede ayudar con aquellas labores que requieran de una memoria a medio plazo más precisa.

Así, creen que emplear 'juegos de rol' similares a estos a la hora de realizar determinadas tareas en el trabajo o en los estudios puede llegar a potenciar unos resultados u otros. Según opinan, investigaciones como esta pueden proporcionar la evidencia científica necesaria para diseñar este tipo de técnicas.

