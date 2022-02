Seis signos de alerta del cáncer de colon, el segundo que más muertes causa en España

El cáncer es uno de los grandes retos de la medicina actual, y de hecho constituye la segunda causa de mortalidad en países como España (un 27,86 del total), según recoge el Instituto Nacional de Estadística.

Aunque la lucha contra esta enfermedad avanza a pasos agigantados en todo el mundo, muchos tumores continúan sin tener soluciones terapéuticas definitivas. Aún así, si cabe señalar que el diagnóstico y la atención precoces suelen mejorar, con mucho, el pronóstico del paciente: por ello, es muy importante someterse a revisiones periódicas y estar atentos a los síntomas que puedan revelar la existencia de un problema.

¿Qué síntomas podrían deberse al cáncer de colon?

En España el cáncer de colon es el que más muertes causa cada año tras el de pulmón. Se trata de un tipo de tumor que, a tiempo, tiene buenas perspectivas de control; de hecho, tiende a comenzar con la aparición de unas formaciones benignas (pólipos) que si se detectan tempranamente, en su estadio pre-canceroso, son un aviso que permite eliminar factores de riesgo modificables antes de que aparezca una lesión tumoral.

La presencia de estos pólipos se confirma mediante una serie de pruebas de detección que, como es natural, debe realizar un médico; no obstante, normalmente hay algunos signos visibles externamente que ya apuntan a ellos.

Por ejemplo, y tal y como informa la Clínica Mayo, son buenos indicadores los cambios persistentes en los hábitos intestinales o en la consistencia de las heces; el sangrado rectal; las molestias abdominales persistentes (tales como calambres, gases o dolor); la sensación de que el intestino no se vacía por completo; la debilidad o la fatiga; y la pérdida de peso sin causa aparente.

Cabe señalar, no obstante, que estos síntomas podrían no aparecer hasta estadios avanzados de la enfermedad, por lo que aunque es importante acudir al médico si los detectamos, no deja de ser conveniente someterse a pruebas de detección periódicas especialmente a partir de ciertas edades.

¿Cómo se trata?

El tratamiento del cáncer de colon va a depender en buena medida de su tamaño y del estadio en el que se encuentre; como norma general, cuanto más temprana sea la detección mayores probabilidades habrá de que pueda solucionarse el problema con enfoques mínimamente invasivos.

Por ejemplo, cuando se encuentra en su estadio inicial, contenido dentro de un pólipo, en ocasiones basta simplemente con extirpar los pólipos durante una colonoscopia; o puede ser necesario realizar una resección endoscópica de mucosa, en la que además de los pólipos se extirpa parte del revestimiento interno del intestino.

Algo más invasiva (aunque aún se trata de un procedimiento muy sencillo y seguro), ya que se realiza a través de las paredes abdominales, es la cirugía laparoscópica. Esta estrategia se emplea principalmente para eliminar aquellos pólipos que por su posición no pueden retirarse por otros medios.

Los estadios más avanzados requieren un abordaje más personalizado en función del tipo de tumor, su posición y su tamaño entre otros factores. Sin embargo, un tratamiento para un cáncer avanzado podría incluir diversos procedimientos quirúrgicos, radioterapia, quimioterapia, terapias dirigidas o enfoques más novedosos, como inmunoterapia.