¿Qué pasa si me quito todos los pelos de la nariz? Estos son los riesgos para la salud a los que te expones

Aunque en ocasiones no nos lo parezca, el cuerpo humano es (o suele ser) una máquina bien engrasada, en la que cada parte tiene una función, también el vello corporal, que ejerce de barrera contra el frío y nos ayuda a mantenernos calientes. En España, la depilación es una práctica habitual, entre las mujeres y cada vez más entre los hombres, eliminar el pelo que nos molesta es algo tan frecuente que ni siquiera nos planteamos su necesidad.

Porque eliminar el vello corporal es una cuestión de estética, pero hay algunas zonas a las que hay que acercarse con mayor cuidado. Por ejemplo, el vello nasal también tiene su función, ¿puede poner en riesgo nuestra salud eliminarlo? ¿Conviene cortar los pelos de esta zona o es mejor dejarlos crecer libremente?

La función del vello nasal

Riesgos de eliminar todos los pelos de la nariz. Getty Images/iStockphoto

Muchas personas se encuentran a sí mismas mirándose al espejo y preguntándose en qué momento de su vida han aparecido todos esos pelos en la nariz que antes no estaban. Los pelos de la nariz tienden a ser más largos y gruesos a medida que cumplimos años, sobre todo en el caso de los hombres; a medida que envejecemos, los folículos pilosos de la nariz desarrollan sensibilidad anágena, que hace que estos pelos cambien su aspecto. Es en este punto cuando muchas personas se plantean quitarlos, sin tener en cuenta que cumplen una función.

Los vellos de la nariz funcionan como un filtro protector para nuestro sistema respiratorio, se encargan de retener las partículas más grandes de polvo, polen y suciedad que se encuentran en el aire. Así, cumplen con la función de protegernos ante partículas extrañas que pueden provocar enfermedades y esto lo hacen tanto los pelos gruesos y largos que nos molestan, llamados vibrisas, como cilios microscópicos. Lubricados por la mucosidad, permiten retener los agentes patógenos

Por lo menos eso es lo que se piensa, puesto que no existen estudios que puedan asegurar que eliminar los vellos de la nariz pueda favorecer las infecciones. Sí que se ha investigado que al recortar el vello nasal el flujo de aire es mejor, tanto objetiva como subjetivamente, pero con respecto a la otra cuestión no consta evidencia científica.

Uno de los investigadores de la Clínica Mayo, responsable del estudio, especuló que cortarse el pelo no tendría por qué suponer un mayor riesgo de infección, pues los pelos solo retienen las partículas más grandes. “Los virus son mucho más pequeños. Son tan pequeños que probablemente pasarán por la nariz de cualquier manera”, aseguró en declaraciones recogidas por The New York Times.

Los riesgos de depilar los pelos de la nariz

Esto no quiere decir que depilarse los pelos de la nariz no esté libre de riesgos, de hecho los expertos dejan claro que eliminarlos es una cuestión de estética y poco más, recomendando, eso sí, que se recorten aquellos que queden visibles, en lugar de arrancarlos de raíz.

Riesgos de eliminar los pelos de la nariz. Pexels

Además de ser un proceso doloroso, puede provocar sangrados y aumentar la probabilidad de contraer rinitis alérgica o una inflamación extrema de la fosa nasal, también puede causar una infección de la cavidad nasal llamada vestibulitis nasal, que en los casos más extremos, que no suelen ser los más habituales, pueden provocar forúnculos, ampollas, enrojecimiento e hinchazón.

Como decimos, la eliminación total del vello no está aconsejada, por lo que no se recomienda emplear métodos como las cremas específicas para esta función, que además pueden causar quemaduras e irritaciones, láser o depilación con cera, que es muy dolorosa por la hipersensibilidad de la zona y puede causar lesiones. Existen dispositivos recortadores adaptados para la zona o se pueden emplear tijeras, pero siempre con mucho cuidado y manteniendo la higiene adecuada, desinfectando correctamente las herramientas antes y después de utilizarlas.

Referencias

Stoddard, D. G., Pallanch, J. F., & Hamilton, G. (2015). The effect of Vibrissae on subjective and objective measures of nasal obstruction. American Journal of Rhinology & Allergy, 29(5), 373-377. https://doi.org/10.2500/ajra.2015.29.4209

Zúñiga, D. B. (2022, 26 octubre). ¿Es buena idea quitarse los pelos de la nariz? | Blog. Dra. Brenda Zuñiga. https://www.otorrinobrendazuniga.com/quitarse-los-pelos-de-la-nariz/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.