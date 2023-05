Estamos a escasas semanas de que comience la temporada de playa y piscina, de más planes al aire libre y de empezar a lucir pierna tanto en bañador como en faldas, vestidos e, incluso, shorts que no son solo vaqueros y que son perfectos para cumplir con el working style sin renunciar a la comodidad. Así que ahora volvemos a plantearnos quitar el vello de forma permanente para no tener que recurrir a métodos como ceras o cuchillas que pueden ser dolorosos y suponer un malgasto de dinero. Sin embargo, creemos que no estamos a tiempo para conseguirlo antes del verano y eso es porque todavía no hemos probado el sistema Sking Silker Pro para una depilación láser en casa segura.

Este método es uno de los favoritos para deshacernos del vello corporal que, si bien cada vez son más quienes reivindican su naturalidad, hay quienes todavía buscan eliminarlo. Sin embargo, hasta ahora, era habitual acudir a centros profesionales para realizarlo y para casa nos decantábamos por las depiladoras de luz pulsadas, económicas y efectivas para decir adiós al pelo. Claro que, podemos acceder a dispositivos láser que nos ayudan con este objetivo con total seguridad... ¡y por poca inversión!

De hecho, la Skin Silker Pro solo cuesta 70 euros, aunque, si compras más unidades, aún te saldrá más barata. Este método, apto tanto para hombres como para mujeres, es rápido, indoloro y fácil de usar y es perfecto para poder realizar un par de sesiones antes del verano en las que ya podremos ver el efecto que buscamos.

Este dispositivo permite una depilación segura. Skin Silker Pro

Este dispositivo está diseñado para atajar el vello de raíz mediante la propagación de calor, debilitándola hasta deshacerse de ella y que, por tanto, se paralice su crecimiento. Además, se puede regular la potencia de calor emitida para adaptarla a la sensibilidad de la dermis. Eso sí, para conseguir los mejores resultados, hay que se constantes y rigurosos con el empleo de esta herramienta. Durante las cinco primeras semanas de uso, pasaremos por la zona a tratar la Skin Silker Pro de tres veces a la semana para pasar, durante 15 días, a usar dos veces a la semana. Por último, a partir de la octava semana, podemos usarla de forma esporádica conforme el crecimiento del vello. Con este proceso, iremos viendo cómo el pelo va desapareciendo.

Para conseguir los mejores resultados, antes de proceder a la depilación con este dispositivo se debe rasurar el vello para dejar la superficie de la piel lisa y limpia. Eso sí, evita pasar la máquina sobre lunares o tatuajes. Además, hay que tener en cuenta que el vello no es el mismo a lo largo de todo el cuerpo, por lo que podremos observar distintas evoluciones según las zonas tratadas. De ello dependerá la duración del tratamiento y de cada sesión: para la cara, basta con 3 minutos, 5 para los brazos y zonas pequeñas y 15 para las piernas. Si tienes la piel más oscura o el pelo más claro, dos de las características protagonistas de mitos que hay en torno a la depilación láser, también puedes usar este dispositivo de forma efectiva, aunque variará el número de sesiones.

Los tiempos de tratamiento varían en función de la zona del cuerpo. Skin Silker Pro

