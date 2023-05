Desde que se pusieran de moda la primera vez, nunca han dejado de estarlo. De hecho, y es palabra de fashionista, los jeans cortos son el básico que todas necesitamos cada verano si queremos gozar de un capsule wardrobe al que no le falte detalle. Una prenda cómoda y fresquita (ahora que las temperaturas empiezan a subir) que, sin embargo, no siempre nos cuadra para ir al trabajo por ese carácter desenfadado del tejido. Pero, antes de plantearte renunciar a los shorts, quizás deberías saber que esta temporada son más tendencia que nunca, ¡sobre todo cuando se apuesta por tejidos sueldos y elegantes ideales para un office look!

Por ejemplo, el lino, además de ser uno de los tejidos estivales de referencia, también es elegante, fresco y perfecto para una jornada de oficina. Su versión más clásica, sencilla y atemporal la encontramos en propuestas como esta de Cortefiel tipo bermuda en crudo que también está disponible en coral para las que no quieren renunciar al color en verano. La comodidad y el estilazo están asegurados.

Estas bermudas tienen un diseño clásico para acertar. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Bermuda lino Descripción: Bermuda de lino con cierre mediante botón y cremallera oculta. Incluye bolsillos laterales y de vivo en la parte trasera. Dispone de hebillas para cinturón. Marca: Cortefiel Rating: 4.3 Autor del rating: 20deCompras Precio: 49.99 Imagen:

También con un diseño clásico tanto en color como en confección, en Lefties encontramos un pantalón de rayas diplomáticas en blanco a contraste sobre fondo beige que nos encanta para el día a día. Esta bermuda, además, se puede combinar con un veraniego chaleco a juego que nos permite crear un total look digno de la temporada.

El pantalón puede conjuntarse con un chaleco a juego. Lefties

Datos estructurados producto Nombre: Pantalón lino Descripción: Bermuda de algodón y lino de corte clásico, con rayas en blanco y fondo en beige. Dispone de hebilla para el cinturón. Cierre mediante botón y cremallera. Marca: Lefties Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 14.99 Imagen:

Aunque a algunas les parezca mentira, el lino sí escapa de las propuestas clásicas y se adapta a las tendencias, como lo son este año los estampados y los verdes agua. Esta bermuda de Cortefiel cumple con los tres requisitos y, además, nos acerca un diseño recto, de pernera vuelta y talle alto muy cómodo.

El lino también puede ser estampado... ¡y nos encanta! Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Bermuda lino Descripción: Bermuda de lino con cierre mediante botón y cremallera oculta y bolsillos laterales y de vivo en la espalda. Tiene un estampado geométrico de círculos y triángulos en color verde agua sobre fondo blanco. El final de la pernera incluye dobladillo y tiene trabillas para cinturón. Marca: Cortefiel Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 49.99 Imagen:

Otro modelo con el que reivindicamos el lino estampado es esta propuesta de talle alto de Springfield. La prenda, de fondo negro y detalles rosas, blancos, naranjas y verde agua, incluye un precioso detalle de cinturón anudado que ayuda a realzar la cintura. Para quienes prefieren solo un dúo de colores, también está disponible un diseño navy, con fondo azul marino y estampado blanco.

Estampado, con lazada... lo tiene todo este 'short'. Springfield

Datos estructurados producto Nombre: Pantalón estampado corto Descripción: Short estampado de talle alto en una combinación de negro, rosa, naranja, blanco y verde agua. Confeccionado en lino y algodón, el diseño de la prenda incluye bolsillos en los laterales y detalle de vivos en la parte trasera. Dispone de cinturón con lanzada en la cintura. Marca: Springfield Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 29.99 Imagen:

De las tendencias que se repiten casi cada temporada, las propuestas caladas son una de nuestras favoritas para el verano y, aunque los vestidos parecen ser la prenda que todas queremos, los shorts también apuestan por este tejido. El modelo troquelado de Vero Moda, a la venta en Cortefiel, es buena muestra de ello: con cintura elástica, cómodos y con detalle de borlas para rematar el bajo.

El calado es el tejido de la temporada. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Pantalones cortos troquelados Descripción: Pantalones cortos troquelados en color blanco roto con detalles calados y cenefa de borlas rematando el bajo. Este diseño tiene cintura elástica y está elaborado en poliéster. Marca: Cortefiel Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 24.99 Imagen:

Del poliéster nos vamos a otro tejido que demuestra que los pantalones cortos no es solo cosa de jeans, el punto, una apuesta cómoda, versátil y elegante, sobre todo si elegimos modelos como el de rayas de Lefties. Una opción que también podemos transformar en un total look si nos decantamos por el top a juego con preciosos detalles de lazadas laterales.

El punto también es para el verano. Lefties

Datos estructurados producto Nombre: Pantalón de punto Descripción: Shorts de rayas confeccionado en punto de algodón. Su cinturilla es elástica, aunque ofrece un mayor ajuste gracias a la lazada. Los colores de la prenda combinan el negro, el blanco y un ligero fondo marrón. Marca: Lefties Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 12.99 Imagen:

Y, para acabar, aprovechamos para recordar que el negro sí es un color de verano, capaz de convertir unas bermudas oversize como las de Yas en el diseño más elegante. Con un corte acampanado en la pernera que contrasta con el tiro alto y ajustado, solo podemos confesar que nos encanta esta propuesta

Estas bermudas acampanadas no pueden ser más elegantes. El Corte Inglés.

Datos estructurados producto Nombre: Bermudas Yas Descripción: Bermudas de mujer anchas de talle alto en color negro y bajo acampanado con pintas en la cintura para dar fluidez a la caída. Incluye trabillas para el cinturón y dos bolsillos traseros cerrados. Marca: Yas Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 25 Imagen:

