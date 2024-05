Cinco faldas largas de Cortefiel, Springfield y Sfera que necesitas en tu armario este verano

Cuando suben las temperaturas, la búsqueda de prendas fresquitas con las que no fallar a nuestro estilo se dispara. De hecho, son muchas las que ya han aprovechado para hacer acopio de los básicos del armario de verano que todas deberíamos tener fichados; sobre todo, si queremos seguir marcando tendencia en la oficina. Y, sí, las faldas largas están entre ellos esta temporada.

Con o sin vuelo, de satén, apostando por los colores vitamina o acudiendo a la paleta de tonos neutros que tanto va a dar de qué hablar las próximas semanas. Esta prenda admite tantas formas y combinaciones como se nos ocurran. Una apuesta versátil que ya forma parte del escaparate de las tiendas favoritas y de la que ya hemos encontrado cinco de las versiones más bonitas del mes de mayo.

Una falda fluida de Pedro del Hierro a mitad de precio

Esta falda es una de las favoritas de las mujeres de más de 50 años. Cortefiel

Con una caída fluida y favorecedora que mejorará si apostamos por un top del mismo color para alargar las líneas, esta falda es un básico del verano 2024. Para empezar, por el color beige: los nude y los blancos son esenciales para crear los looks de estética old money que no paramos de ver en Instagram. Para seguir, por el diseño de Pedro del Hierro: apuesta por una falsa abertura por los costados para crear volumen y darle dinamismo.

Es ideal para llevar con sandalias de pala muy planas, ya que las líneas de la prenda ya tienden a alargar (sin necesidad de usar tacones). También, para estrenarse en las rebajas de verano de Cortefiel con una prenda de marca, ahora está rebajada un 40% y ahorras 56 euros en su compra.

Una falda de tubo y crochet, acierto seguro

La silueta tipo tubo es ideal para remarcar las curvas naturales del cuerpo. Springfield

Los colores vitamina de esta falda de crochet conforman la paleta ideal para lucir este verano. Esta prenda de High Spirits, a la venta en Springfield, que va a conjunto con un tank top del mismo tejido, es perfecta para un día de playa o piscina, pero también para un vermú al sol cualquier fin de semana vacacional, porque el resultado depende de los complementos que se elijan.

No es lo mismo combinar esta falda de punto con un capazo de mimbre y unas cangrejeras que apostar por un bolso limosnera, a poder ser en color metalizado, con unas sandalias de tira que suban por la pierna para desaparecer bajo nuestra falda. Las gafas de sol, eso sí, a todo color en cualquier de los casos.

Una falda plisada y 'degradé' para marcar tendencia

La combinación del añil con el verde lima es un acierto seguro este verano. Sfera/El Corte Inglés

Si eres de las que necesita tener una prenda versátil en el armario que se adapte igual de bien a un look clásico o a uno rompedor, basado en el color block, esta es la falda que necesitas. De un azul degradado y con caída fluida y plisada, este modelo de Sfera va a ser uno de los favoritos del verano: ¡no tenemos dudas!

Sobre todo, después de comprobar lo bien que queda con un top de color verde lima; o imaginar las posibilidades que puede ofrecer con una camisa blanca clásica. Y, sí, creemos que queda tan bien con sandalias planas como con tacones.

Una falda blanca y con detalles de bordado suizo

El bordado suizo al final de la falda le da un toque naíf que nos encanta. Springfield

El blanco es uno de esos colores que siempre tiene cabida, pero el verano es, sin duda, su mejor estación. Por eso, cualquier prenda que lo luzca será un acierto los próximos meses; más aún si tiene un corte naíf, como el de esta falda con bordado suizo y volante final que le dará un toque dulce a nuestro armario.

Destaca el talle alto de la falda, que suele potenciar el efecto vientre plano, y la estructura en tres volantes, que ayudará a equilibrar la elección de la prenda superior. Bien porque se prefiera escoger una con grandes volúmenes o bien porque se espere todo lo contrario y se opte un crop top estival a todo color (o en blanco para potenciar el total look).

La falda de flecos troquelada que va a agotarse

Los flecos vuelven a ser una de las tendencias más fuertes del verano. Sfera/El Corte Inglés

No podíamos elegir las faldas largas más bonitas de la temporada sin hacer especial mención a una de las tendencias que más contentas estamos de recibir (de nuevo): este verano, ¡vuelven los flecos! Y qué mejor forma de sacarles partido que combinándolos con el tejido estrella, el punto calado en color natural. ¿Puede haber una prenda más favorecedora que esta? Lo dudamos.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión. Lee aquí nuestra política legal de afiliación.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas y descuentos. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.