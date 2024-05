¿Pantalones vaqueros con falda? Aitana rescata la tendencia más odiada de los 2000

Aitana se ha convertido en un icono de la moda 'Y2K' con looks a lo Britney Spears en ...Baby One More Time durante sus conciertos o su estilo más desenfadado y urbano en su día a día. La artista defiende su estética tanto fuera como sobre los escenarios, aprovechando cada presentación para hacer alarde de su estilo.

Ahora, se encuentra en plena promoción de Akureyri, su último single con Sebastián Yatra, consiguiendo revolucionar las redes sociales que especulan si los artistas vuelven a estar juntos y en qué condiciones, ya que según declaró el colombiano en una entrevista con Vicky Martín Berrocal, no puede llevar una relación cerrada.

Haciendo caso omiso a los rumores, la catalana esquiva las preguntas más comprometidas de los periodistas, contestando solo que 'se quieren mucho', con toda la dulzura que la caracteriza. Una ternura que choca de lleno con sus estilismos, muy atrevidos y arriesgados, donde la delicadeza no tiene cabida.

Con la moda de los años 2000 como inspiración, Aitana nos ha hecho volver a creer que los 'total look demin' son 'cool', o que las transparencias pueden ser muy elegantes, pero hay algo que ha rescatado y que, si se vuelve tendencia, no se lo vamos a perdonar. Y no, no hablamos de los pantalones de tiro bajo.

Se trata de un pantalón vaquero con falda incorporada, una de las tendencias que más aborrecimos hace dos décadas y que la cantante está decidida a volver a meter en nuestras vidas. Para una entrevista en la radio mexicana, la exconcursante de Operación triunfo llevaba un conjunto de la colección Crucero otoño-invierno 2024 de Diesel, compuesto por un chaleco 'denim' y estos pantalones con falda a juego.

Sin embargo, a diferencia de los 2000, la propuesta de Diesel es algo diferente. La firma italiana apuesta por llevar la falda cosida a los pantalones por fuera, recordándonos a los vestidos flotantes de Viktor and Rolf Alta Costura SS23.

La evolución de los pantalones con falda: Ashley Tisdale y Diesel Getty Images/Spotlight.launchmetrics

Sin duda es una elección que ha causado controversia y, tras este look de Aitana, muchas de nuestras firmas favoritas no dudarán en sacar su propia versión.

